Польша попала в самый большой скандал: у Варшавы проблемы с Израилем

29.01.2018 21:40

Мы не можем изменить историю и нельзя отрицать Холокост, заявил премьер Израиля. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на польские СМИ.

Посол Израиля в Польше Анна Азари раскритиковала поправки в закон про польский Институт национальной памяти. Нововведения позволяют наказывать лиц, которые возлагают на поляков или Польшу соучастие в нацистских преступлениях, путем штрафования или даже тюремного срока. "В Израиле поправку рассматривают как возможность наказания уцелевших свидетелей Холокоста. Много, много эмоций.

Правительство Израиля отвергает эти нововведения. Надеемся, что можем найти общий путь, чтобы изменить поправку. Израиль тоже понимает, кто строил концлагерь Аушвиц и другие лагеря. Все знают, что это были не поляки. Но у нас это трактуется как невозможность рассказывать правду о Катастрофе, и все возмущены случившимся. Надеюсь, что как всегда, как добрые друзья, Польша и Израиль найдут путь и общий язык относительно того, как мы будем помнить историю. Помним всех, кто погиб во время Холокоста", - сказала Азари во время торжеств в Аушвице, передает польское издание wPolityce.