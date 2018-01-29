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Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты
Прогнозы Мишеля Нострадамуса постепенно начинают сбываться.
Ранее Нострадамус предсказал преследование миллионов сторонников Фалунь Дафа в Китае, которые стартовали в конце минувшего века. Данное событие стало одним из жесточайших бедствий, а издевательства над людьми продолжаются по сей день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на VistaNews.
Также Нострадамус говорил о стихийных бедствиях, которые обрушатся на планету. Ученый смог предсказать сейсмическую активность, затрагивающую запад Северной Америки и спровоцирует ударные волны невероятной мощности. В данное время существенные землетрясения произошли в Японии, Мексике и Новой Зеландии. Нострадамус писал в своих книгах, что «пожарный пояс» Тихого океана будет особенно активным, что вызовет несколько вулканических извержений и землетрясений.
Извещал потомков алхимик и о новой Мировой войне. По его словам, она начнется после нападений исламских радикалов на территории Франции. Эта война, по мнению Мишеля Нострадамуса, станет самой длинной и ужасной для всех людей.
Теги: Донбасс, Нострадамус, предсказание
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