США опубликуют подробности новых санкций против России в ближайшее время

29.01.2018 17:32

Пока неизвестно, будет ли официально опубликован в открытом доступе список лиц, попавших под санкции

Министерство финансов США в ближайшее время опубликует доклад о новых санкциях по отношению к России.

В докладе Минфин США должен будет оценить последствия различных ограничительных мер в отношении членов санкционного списка.

Пока не понятно, насколько будет объемным данный доклад, и будет ли публично опубликован список.

Эксперты считают, что включение в список определенно будет иметь последствия. Новые меру могут грозить еще большим сокращением доступа лиц к операциям с зарубежными финансовыми институтами.

Закон "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA) обязывает министра финансов США представить в Конгресс доклад в отношении антироссийских санкций после консультаций с директором национальной разведки и государственным секретарем. Это должно быть сделано не позднее 180 дней с даты вступления закона в силу.

Минфин США, согласно закону, должен дать оценку последствий введения ограничений на покупку государственных облигаций РФ, а также вторичных санкций для физических лиц и компаний.

26 января США расширили список санкций против России из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 организаций.

Ограничения затронули десятерых функционеров т.н."Л/ДНР", среди них – как граждане Украины, так и России. Кроме того, в санкционный список попали: заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Министерства энергетики Евгений Грабчак и глава компании Технопромэкспорт Сергей Топор-Гилка. Эти лица связанны с поставками немецких турбин Siemens в оккупированный Крым в обход санкций Евросоюза.

В свою очередь, в РФ раскритиковали новые меры Вашингтона. Так, глава комитета Госдумы России по международным отношениям Леонид Слуцкий считает это деструктивным шагом, усугубляющим ситуацию в российско-американских отношениях.



