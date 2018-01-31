Курс биткоина пошатнулся: рынок криптовалюты пошел вниз

31.01.2018 15:11

За последние сутки курс криптовалюты Bitcoin резко упал

Согласно данным криптобиржы Сoinmarketcap Bitcoin подешевел на 8,07% до 10,210 тысяч долларов.

Сообщается, что капитализация лидирующей криатовалюты Bitcoin составляет 71,9 млрд долларов, а объем сделок за последние сутки составил 10 млрд долларов.

Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией в 107,1 млрд долларов. Отмечается, что в целом уже получено 16,836 млн монет Bitcoin.

Напомним, появились данные свежего рейтинга инновационных экономик мира. Украина за год потеряла 4 позиции и опустилась с 42-го на 46-е место в рейтинге. Всего в рейтинге оценивается 50 стран. Лидером рейтинга пятый год подряд стала Южная Корея. Второе и третье место заняли Швеция и Сингапур.

Кстати, один из крупнейших аэропортов мира начнет принимать платежи в криптовалюте.

Источник: Politeka