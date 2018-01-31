- Снова друзья? Евросоюз пошел на неожиданный шаг по России21:40
- В России выпал черный ядовитый снег: экологи придумали оправдание21:00
- Началась медреформа: чего ждать украинцам20:40
- Потерявшего сознание Джигарханяна увезла скорая: актер в тяжелом состоянии18:35
- Кремлевский список США может помочь Украине – эксперт18:15
- Навчальні заклади масово закривають: жертвами небезпечного вірусу стали десятки дітей17:25
- Курс биткоина пошатнулся: рынок криптовалюты пошел вниз15:11
- Чем грозит украинцам "антибандеровский закон" в Польше10:16
- Він мовчав 12 років: з космосу надійшов таємничий сигнал10:01
- Пальмы в снегу. Появилось видео, как в Марокко выпал снег09:50
Началась медреформа: чего ждать украинцам
30 января вступил в силу Закон Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", который дает старт медицинской реформе в стране.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
"Подготовительный этап внедрения медицинской реформы продолжается еще с прошлого года. Теперь есть законные основания принять ряд решений, чтобы вовремя реализовать заявленный ранее план реформирования первичного звена здравоохранения", – сказано в сообщение ведомства.
Кроме того, стало известно, что уже идет подготовка к созданию Национальной службы здоровья Украины – национального страховика, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения.
"Теперь сможем объявить конкурс на должность главы НСЗУ и двух его заместителей. Планируем, что к июлю НСЗУ будет создана и начнет работу", – отмечают в МОЗ.
Также начался процесс автономизации медучреждений – преобразование медицинских учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия.
В таком статусе они смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета.
При этом в Минздраве обратили внимание руководителей медучреждений на важность ознакомления с законодательством и рекомендациями МОЗ относительно процесса автономизации.
"Для вхождения в реформу заведение первичной медицинской помощи должно избрать медицинскую информационную систему (МИС) и подключиться к электронной системе здравоохранения, которая сейчас работает в тестовом режиме, привести материально-техническое обеспечение учреждения в соответствии с табелем технического оснащения", – сказано в сообщении.
Также отмечается, что украинцы начнут выбирать врача первичной помощи (семейного врача, терапевта, педиатра) и подписывать с ними Декларации с апреля 2018 года. До этого времени подписание Деклараций о выборе врача будет происходить в пилотном режиме.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, реформа, медицина
- В Евросоюзе назвали крайние сроки для принятия ВР медицинской реформы
- Пенсионную реформу опробуют на Донбассе
- День знаний в Донецке ознаменовался визитом Сергея Ветрова
- В Артемовске филиал поликлиники превратили в амбулаторию
- Председатель Донецкого облсовета открыл сельскую амбулаторию
- Манн: «Никакой реформы в Украине нет»
- Кабмин повысил размер адресной помощи переселенцам19:15
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу18:56
- Время следования киевского поезда в Мариуполь будет сокращено на час17:57
- «Vodafone» не дал ответ на предложение наладить связь оператора через Россию17:42
- Стакан воды за 600 долларов и 3 000 гривен отдала 81-летняя жительница Константиновки16:25
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России14:20
- ОБСЕ зафиксировала военную технику около Мариуполя13:48
- Вышедшие из плена «Л/ДНР» до сих пор не имеют документов и не получили компенсаций13:32
- ВСУ за неделю нанесли серьезный урон боевикам: названы цифры13:00
- «Почта Донбасса» запустила онлайн-сервис наличия сим-карт «Феникс» в своих отделениях12:20
- Фрукти можуть провокувати ожиріння?22:29
- Снова друзья? Евросоюз пошел на неожиданный шаг по России21:40
- Финансист: между НБУ и Кабмином назревает конфликт21:20
- В России выпал черный ядовитый снег: экологи придумали оправдание21:00
- Началась медреформа: чего ждать украинцам20:40
- Из-за эпидемии гриппа в Украине начали массово закрывать школы20:20
- Почти весна: какие погодные сюрпризы ждут украинцев в феврале20:05
- Новые цены на газ, сахар и проезд: что изменится с 1 февраля19:50
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- Кабмин повысил размер адресной помощи переселенцам19:15
- Фрукти можуть провокувати ожиріння?22:29
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье16:45
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС
- Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные
- Из Донецка выстроилась огромная очередь