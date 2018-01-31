Началась медреформа: чего ждать украинцам

31.01.2018 20:40

30 января вступил в силу Закон Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", который дает старт медицинской реформе в стране.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Подготовительный этап внедрения медицинской реформы продолжается еще с прошлого года. Теперь есть законные основания принять ряд решений, чтобы вовремя реализовать заявленный ранее план реформирования первичного звена здравоохранения", – сказано в сообщение ведомства.

Кроме того, стало известно, что уже идет подготовка к созданию Национальной службы здоровья Украины – национального страховика, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения.

"Теперь сможем объявить конкурс на должность главы НСЗУ и двух его заместителей. Планируем, что к июлю НСЗУ будет создана и начнет работу", – отмечают в МОЗ.

Также начался процесс автономизации медучреждений – преобразование медицинских учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия.

В таком статусе они смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из государственного бюджета.

При этом в Минздраве обратили внимание руководителей медучреждений на важность ознакомления с законодательством и рекомендациями МОЗ относительно процесса автономизации.

"Для вхождения в реформу заведение первичной медицинской помощи должно избрать медицинскую информационную систему (МИС) и подключиться к электронной системе здравоохранения, которая сейчас работает в тестовом режиме, привести материально-техническое обеспечение учреждения в соответствии с табелем технического оснащения", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинцы начнут выбирать врача первичной помощи (семейного врача, терапевта, педиатра) и подписывать с ними Декларации с апреля 2018 года. До этого времени подписание Деклараций о выборе врача будет происходить в пилотном режиме.

Источник: https://from-ua.com