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Навчальні заклади масово закривають: жертвами небезпечного вірусу стали десятки дітей
В лікарнях перебувають тисячі інфікованих людей
У Сполучених Штатах почали масово закривати навчальні заклади через загибель кількох десятків дітей від смертоносного вірусу.
Так, за інформацією журналістів "Сегодня", спалах інфекції був зафіксований практично в усіх регіонах країни.
«Спалах зафіксували майже у всіх штатах. Якщо такими темпами хвороба поширюватиметься і далі – до кінця сезону, за прогнозами лікарів, близько 50 тисяч американців можуть підхопити вірус. Від вірусу померли вже 37 осіб, всі вони – діти», – йдеться в повідомленні.
Більш того, за їхніми словами, зараз в лікарнях перебувають тисячі інфікованих людей.
«Домінуючим різновидом грипу цього сезону став штам H3N2, так званий австралійський, який визнаний особливо заразним. У держцентрі по контролю і профілактиці захворювань США відзначають, що останній раз людей так косив хіба свинячий грип – H1N1. Уже зараз в лікарнях з цим діагнозом перебувають понад 12 тисяч людей», – підкреслюється в тексті повідомлення.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, вирус, школа, карантин
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