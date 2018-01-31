Навчальні заклади масово закривають: жертвами небезпечного вірусу стали десятки дітей

31.01.2018 17:25

В лікарнях перебувають тисячі інфікованих людей

У Сполучених Штатах почали масово закривати навчальні заклади через загибель кількох десятків дітей від смертоносного вірусу.

Так, за інформацією журналістів "Сегодня", спалах інфекції був зафіксований практично в усіх регіонах країни.

«Спалах зафіксували майже у всіх штатах. Якщо такими темпами хвороба поширюватиметься і далі – до кінця сезону, за прогнозами лікарів, близько 50 тисяч американців можуть підхопити вірус. Від вірусу померли вже 37 осіб, всі вони – діти», – йдеться в повідомленні.

Більш того, за їхніми словами, зараз в лікарнях перебувають тисячі інфікованих людей.

«Домінуючим різновидом грипу цього сезону став штам H3N2, так званий австралійський, який визнаний особливо заразним. У держцентрі по контролю і профілактиці захворювань США відзначають, що останній раз людей так косив хіба свинячий грип – H1N1. Уже зараз в лікарнях з цим діагнозом перебувають понад 12 тисяч людей», – підкреслюється в тексті повідомлення.

Источник: https://from-ua.com