Пальмы в снегу. Появилось видео, как в Марокко выпал снег

31.01.2018 09:50

В Марокко на севере Африки впервые за полвека выпал снег. Видео размещают удивленные необычным природным явлением пользователи сети.

Как сообщает центр Национальной метеорологии Марокко, причина необычной погоды - массы холодного воздуха, которые пришли в страну со стороны Северной Европы.

"Мы находимся под влиянием очень низкого давления с очень холодными температурами, которые могут достигать 0 или даже -1 градуса", – пояснили метеорологи.

Сегодня в африканской стране прошли настоящие снегопады. Населенные пункты покрыты толстым слоем снега.

Примечательно, что температура в столице Марокко Касабланке сейчас +13.

Источник: https://strana.ua