Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Пальмы в снегу. Появилось видео, как в Марокко выпал снег

31.01.2018 09:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В Марокко на севере Африки впервые за полвека выпал снег. Видео размещают удивленные необычным природным явлением пользователи сети. 

Как сообщает центр Национальной метеорологии Марокко, причина необычной погоды - массы холодного воздуха, которые пришли в страну со стороны Северной Европы.

"Мы находимся под влиянием очень низкого давления с очень холодными температурами, которые могут достигать 0 или даже -1 градуса", – пояснили метеорологи.

Сегодня в африканской стране прошли настоящие снегопады. Населенные пункты покрыты толстым слоем снега.

Примечательно, что температура в столице Марокко Касабланке сейчас +13.

 

Источник: https://strana.ua 



Теги: Донбасс, Марокко, Африка, снег
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх