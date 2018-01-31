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Пальмы в снегу. Появилось видео, как в Марокко выпал снег
31.01.2018 09:50
В Марокко на севере Африки впервые за полвека выпал снег. Видео размещают удивленные необычным природным явлением пользователи сети.
Как сообщает центр Национальной метеорологии Марокко, причина необычной погоды - массы холодного воздуха, которые пришли в страну со стороны Северной Европы.
"Мы находимся под влиянием очень низкого давления с очень холодными температурами, которые могут достигать 0 или даже -1 градуса", – пояснили метеорологи.
Сегодня в африканской стране прошли настоящие снегопады. Населенные пункты покрыты толстым слоем снега.
Примечательно, что температура в столице Марокко Касабланке сейчас +13.
Источник: https://strana.ua
Теги: Донбасс, Марокко, Африка, снег
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