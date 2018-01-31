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Потерявшего сознание Джигарханяна увезла скорая: актер в тяжелом состоянии

31.01.2018 18:35
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Потерявшего сознание Джигарханяна увезла скорая: актер в тяжелом состоянии

Актер и режиссер Армен Джигарханян снова доставлен в одну из московских больниц. Актера доставили в больницу в бессознательном состоянии. Об этом сообщил "ТАСС" источник в медицинских кругах, передает УНИАН.

"Армена Борисовича опять госпитализировали в одну из столичных больниц, но на этот раз с сердечным приступом в бессознательном состоянии. Сейчас ему нужен покой и лечение", - сказал собеседник агентства.

"Приступ Джигарханяна связан с тем, что он недолечил пневмонию, поэтому произошли осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация", - уточнил он.

В театре Джигарханяна подтвердили госпитализацию режиссера.

"Армен Борисович был какое-то время в больнице, потом вышел и опять лег в больницу, чтобы продолжить лечение, но без скорой помощи. На данный момент он в больнице и продолжает лечение", - рассказали в театре.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, актер, Армен Джигарханян, больница
 
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