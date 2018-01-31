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Санкционный список США усилило решение американского суда по сбитому MH 17

31.01.2018 09:38
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Санкционный список США усилило решение американского суда по сбитому MH 17

Чтобы ни говорили российские политики, чиновники, представители крупного капитала, санкции – и секторальные, и персональные – болезненный и действенный инструмент принуждения к миру России как страны-дестабилизатора существующего миропорядка. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.

По ее мнению, многие из окружения президента РФ Путина рассчитывали на то, что за год-два санкции удастся снять, передоговориться с Европой и навязать новый пакт с США, по-тихому заставив забыть всех о Крыме. В общем, практически закрыть глаза, посчитать до ста и санкции исчезнут. Но, оказалось, что все не так – санкции не только не снимаются, но и усиливаются. 

Политолог подчеркивает, опубликованный список – это демонстрация уязвимости и зависимости российских элит, дети, деньги и недвижимость у многих из которых находятся на Западе. А тут еще решение американского суда по сбитому MH 17, в который обратилась часть семей жертв. Согласного этого решения, Игорь Стрелков, он же Гиркин должен выплатить порядка 400 миллионов долларов компенсации. 



Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
 
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