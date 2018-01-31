- Чем грозит украинцам "антибандеровский закон" в Польше10:16
- Він мовчав 12 років: з космосу надійшов таємничий сигнал10:01
- Пальмы в снегу. Появилось видео, как в Марокко выпал снег09:50
- Санкционный список США усилило решение американского суда по сбитому MH 1709:38
- Джавеліни в АТО: розкрито справжню причину надання зброї09:12
- Гройсман рассказал, когда по всей Украине появится скоростной интернет08:39
- Как изменится мир к 2099 году. Шокирующее предсказание от футуролога с мировым именем08:05
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- "Кремлевский список" ляжет в основу новых санкций – глава Минфина США07:28
- В Польше завтра рассмотрят "бандеровский закон"21:02
Санкционный список США усилило решение американского суда по сбитому MH 17
Чтобы ни говорили российские политики, чиновники, представители крупного капитала, санкции – и секторальные, и персональные – болезненный и действенный инструмент принуждения к миру России как страны-дестабилизатора существующего миропорядка. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.
По ее мнению, многие из окружения президента РФ Путина рассчитывали на то, что за год-два санкции удастся снять, передоговориться с Европой и навязать новый пакт с США, по-тихому заставив забыть всех о Крыме. В общем, практически закрыть глаза, посчитать до ста и санкции исчезнут. Но, оказалось, что все не так – санкции не только не снимаются, но и усиливаются.
Политолог подчеркивает, опубликованный список – это демонстрация уязвимости и зависимости российских элит, дети, деньги и недвижимость у многих из которых находятся на Западе. А тут еще решение американского суда по сбитому MH 17, в который обратилась часть семей жертв. Согласного этого решения, Игорь Стрелков, он же Гиркин должен выплатить порядка 400 миллионов долларов компенсации.
Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- Бабченко: Америка живет в 21 веке, а Россия в 19 и не видит, что она уже проиграла
- Деньги на ветер и прочее. Российские синоптики взяли у Всемирного банка огромный кредит
- Россия и США договорились о мире в Сирии. А что с Донбассом?
- Трамп розповів про зв’язки з Росією
- Медведев заявил, что от санкций ЕС и США Россия только выиграет
- В Донецке "заботливые" боевики перекрыли проезд к "островку Vodafone"10:40
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Украина не будет платить за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники16:50
- Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю16:22
- Главари "ДНР" запутались в собственной лжи про отключение Vodafone16:00
- Гибридная армия России готовит теракты против мирного населения Донбасса: в Минобороны предупредили о провокациях в АТО15:49
- Между главарями "ЛНР" и "ДНР" идет борьба за контроль над реализацией угля, ликеро-водочных и табачных изделий14:32
- Американский суд оштрафовал Гиркина на 400 млн долларов14:20
- В Донецке "заботливые" боевики перекрыли проезд к "островку Vodafone"10:40
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Чем грозит украинцам "антибандеровский закон" в Польше10:16
- Він мовчав 12 років: з космосу надійшов таємничий сигнал10:01
- Пальмы в снегу. Появилось видео, как в Марокко выпал снег09:50
- Санкционный список США усилило решение американского суда по сбитому MH 1709:38
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Джавеліни в АТО: розкрито справжню причину надання зброї09:12
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Гройсман рассказал, когда по всей Украине появится скоростной интернет08:39
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи13:11
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные
- Из Донецка выстроилась огромная очередь
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС