Санкционный список США усилило решение американского суда по сбитому MH 17

31.01.2018 09:38

Чтобы ни говорили российские политики, чиновники, представители крупного капитала, санкции – и секторальные, и персональные – болезненный и действенный инструмент принуждения к миру России как страны-дестабилизатора существующего миропорядка. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.



По ее мнению, многие из окружения президента РФ Путина рассчитывали на то, что за год-два санкции удастся снять, передоговориться с Европой и навязать новый пакт с США, по-тихому заставив забыть всех о Крыме. В общем, практически закрыть глаза, посчитать до ста и санкции исчезнут. Но, оказалось, что все не так – санкции не только не снимаются, но и усиливаются.



Политолог подчеркивает, опубликованный список – это демонстрация уязвимости и зависимости российских элит, дети, деньги и недвижимость у многих из которых находятся на Западе. А тут еще решение американского суда по сбитому MH 17, в который обратилась часть семей жертв. Согласного этого решения, Игорь Стрелков, он же Гиркин должен выплатить порядка 400 миллионов долларов компенсации.