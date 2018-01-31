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Снова друзья? Евросоюз пошел на неожиданный шаг по России
Европейский союз решил не расширять антироссийские санкции, но для их смягчения требуется прогресс в выполнении минских договоренностей.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым в Москве, пишет Обозреватель
"Я прошу о введении в действие минских соглашений. Это основа, которая должна позволить сократить санкции, если будет достигнут прогресс", - заявил Мишель.
По словам Мишеля, Евросоюз настроен на строительство стратегических отношений с Россией.
"Я ему (Медведеву. - ред.) также заявил, что в Евросоюзе мы много говорим о России, но не разговариваем с ней, не общаемся с ней. В будущем, мне кажется, было бы полезным расширить этот диалог, сделать его более структурным", — подчеркнул бельгийский премьер, пишет РИА Новости.
Медведев, в свою очередь, сказал, что Москва отменит введенные ей контрсанкции только после того, как ограничения снимут страны Запада. Он выразил надежду, что Бельгия будет "играть более активную роль" в восстановлении диалога между ЕС и Россией.
"Эффективность санкций, как правило, не достигает даже трети того, на что рассчитывают те, кто их вводит. Санкции бьют по экономике, бьют по бизнесу. С другой стороны, порождают необходимость заниматься собственными экономическими проблемами и решать их самостоятельно, что иногда весьма и весьма полезно", - отметил глава правительства РФ.
Напомним, в Федеральный парламент Бельгии внесен проект резолюции об инициации отмены введенных Евросоюзом экономических санкций против России.
Цель резолюции - уполномочить правительство Бельгии выступить в Совете ЕС за отмену европейских санкций против России. В декабре 2017-го Совет Евросоюза продлил санкции до 31 июля.
Как сообщал "Обозреватель", 24 января 2017 года бельгийский парламент почти единогласно отверг подобный проект резолюции.
Международные санкции в отношении России начали применяться в 2014 году. Это политические и экономические меры, направленные на прекращение агрессии России против Украины. Кроме ЕС и США санкции ввели Канада, Япония, Норвегия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, в общем — 41 страна, собственно Украина, а также Парламентская ассамблея Совета Европы и, неформально, Китай. Целью санкций является прекращение финансирования, вооружения и поставок Россией террористов и военных на восток Украины. Первые ограничения были введены в связи с аннексией Россией Крыма.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Евросоюз, санкции
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