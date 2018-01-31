В России выпал черный ядовитый снег: экологи придумали оправдание

31.01.2018 21:00

На днях в российском Омске произошло необычное природное явление, выпал снег черного цвета

Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Омской области.

По данным российского ведомства, главная причина такого явления, это ядовитые примеси, которые находились в воздухе.

“Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, тепловых электростанций, транспорта и других объектов, в большей степени зависит от метеорологических условий. Метеорологические условия в январе текущего года способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере в ночные и утренние часы”, – говорится в сообщении.

Источник: https://politeka.net