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В России выпал черный ядовитый снег: экологи придумали оправдание

31.01.2018 21:00
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В России выпал черный ядовитый снег: экологи придумали оправдание

На днях в российском Омске произошло необычное природное явление, выпал снег черного цвета

 

Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Омской области.

По данным российского ведомства, главная причина такого явления, это ядовитые примеси, которые находились в воздухе.

“Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, тепловых электростанций, транспорта и других объектов, в большей степени зависит от метеорологических условий. Метеорологические условия в январе текущего года способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере в ночные и утренние часы”, – говорится в сообщении.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Россия, Донбасс, снег
 
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