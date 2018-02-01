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Чехия запретила школьные атласы со "спорным" Крымом

01.02.2018 10:35
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Чехия запретила школьные атласы со "спорным" Крымом

Министерство образования Чехии решило отозвать разрешение на использование в школах карты с обозначением аннексированного Россией Крыма как "спорной" территории. Об этом сообщил посол Украины в Праге Евгений Перебийнис на своей станице в Facebook, передает УНН.
"После обращения посольства Украины министерство образования Чехии отозвало разрешение на использование в школах атласов, в которых Крым был обозначен как "спорная" территория", - сообщил украинский дипломат.
В самом министерстве накануне сообщили, что в прошлом году одобрили новые школьные атласы мира.
"В конце 2017 года к министерству иностранных дел обратились посольства Украины и Грузии по вопросу о проблемном обозначения своей территории на картах этих атласов. Поэтому Министерство образования изучило ситуацию и отменило положение об одобрении атласов", - добавили в чешском ведомстве.
Указано, что сейчас ведется работа с издателями, чтобы "как можно быстрее решить проблему".



Теги: Крым, Чехия, карта, школа
 
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