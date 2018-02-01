Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Германия назвала условие снятия санкций с России

01.02.2018 13:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Германия назвала условие снятия санкций с России

Федеральное правительство Германии придерживается мнения, что снятие европейских санкций против РФ возможно только после устранения причин их возникновения.
Это еще раз подтвердила в среду на правительственном брифинге представитель Кабинета Ульрике Деммер, передает «Важные новости».
«Санкции не являются самоцелью, они являются реакцией, с одной стороны, на незаконную аннексию полуострова Крым, который принадлежит Украине, с другой стороны, на дестабилизацию Россией востока Украины сепаратистскими силами, которые поддерживаются Москвой. Поэтому введенные ЕС санкционные меры будут оставаться до тех пор, пока остаются причины, по которым они были введены», — сказала Деммер.
На вопрос о том, будет ли обсуждаться санкционная тема в ходе встречи на этой неделе канцлера Ангелы Меркель с представителями ряда федеральных земель, Деммер ответила, что она не может говорить конкретно о том, о чем должны говорить глава федерального правительства и земельных правительств.



Теги: Россия, Донбасс, Германия, санкции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх