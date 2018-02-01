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Лавров напуган: «Национальная дружина Украины является неонацистской»
Руководитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров во время брифинга в Москве сделал резонансное заявление относительно созданной в Украине Национальной дружины, назвав ее откровенно неонацистской организацией, о чем пишет replyua.net со ссылкой на РИА «Новости».
Так, во время брифинга в Москве по итогам своих переговоров с главой Министерства иностранных дел Италии Анджелино Альфано, который также является председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Сергей Лавров заявил: «Сохраняются и расправляют свои плечи, обретают в Украине силу вооруженные нелегальные формирования, так называемые добровольческие батальоны… А буквально на днях и вовсе была создана новая радикальная структура, которую назвали Национальный корпус или Национальная дружина».
В это же время главный российский дипломат добавил, что «эта тенденция, когда монополия на применение силы не может быть восстановлена из-за ее огромной размытости, когда начинают вершить правосудие и править бал радикалы с неонацистским направлением, продолжают устраивать провокации, в частности на линии соприкосновения с террористическими «ЛДНР», очень нас тревожит».
Теги: Украина, Донбасс, нацизм, Лавров
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