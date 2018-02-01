Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Лавров напуган: «Национальная дружина Украины является неонацистской»

01.02.2018 21:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лавров напуган: «Национальная дружина Украины является неонацистской»

Руководитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров во время брифинга в Москве сделал резонансное заявление относительно созданной в Украине Национальной дружины, назвав ее откровенно неонацистской организацией, о чем пишет replyua.net со ссылкой на РИА «Новости».
Так, во время брифинга в Москве по итогам своих переговоров с главой Министерства иностранных дел Италии Анджелино Альфано, который также является председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Сергей Лавров заявил: «Сохраняются и расправляют свои плечи, обретают в Украине силу вооруженные нелегальные формирования, так называемые добровольческие батальоны… А буквально на днях и вовсе была создана новая радикальная структура, которую назвали Национальный корпус или Национальная дружина».
В это же время главный российский дипломат добавил, что «эта тенденция, когда монополия на применение силы не может быть восстановлена из-за ее огромной размытости, когда начинают вершить правосудие и править бал радикалы с неонацистским направлением, продолжают устраивать провокации, в частности на линии соприкосновения с террористическими «ЛДНР», очень нас тревожит».



Теги: Украина, Донбасс, нацизм, Лавров
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх