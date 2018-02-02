Дорогой, это чье? Кот поссорил влюбленных, украв у соседки трусы

02.02.2018 18:39

Житель Новой Зеландии Эд Уильямс оказался в весьма неудобном положении, когда его кот по кличке Мо принёс домой украденное у соседки нижнее бельё, сообщает издание New Zealand Herald Focus. Как назло, чужие трусы на постели и бюстгальтер на заднем крыльце обнаружила возлюбленная мужчины, из-за чего пара поссорилась.

Свою невиновность Эд смог доказать, когда обнаружил, что его кот ворует одежду у соседей.

— И только спустя две недели, когда мы увидели, как наш кот переходит дорогу с футболкой в зубах, мы осознали, что всё дело было в нём, — рассказал мужчина.

По словам хозяина питомца, до этого случая он и не замечал, что Мо — воришка, ведь преступления кот совершал по ночам. Как выяснилось, за неделю он ворует по 30–40 вещей: женское и мужское бельё, а также футболки и носки. Теперь мужчина постоянно возвращает найденные вещи соседям, которые, по его словам, с пониманием относятся к ситуации.

Источник: https://from-ua.com