- Угроза нового наступления войск Путина: в Украине назвали важную дату21:35
- Эксперты выяснили, сколько Россия тратит на Крым19:45
- Украина может стать членом НАТО даже при оккупированном Крыме – Heritage Foundation18:58
- Дорогой, это чье? Кот поссорил влюбленных, украв у соседки трусы18:39
- Власти Украины собираются взять огромный кредит в Китае17:45
- К Земле движутся сразу два астероида17:05
- В России сгорел дом президента16:48
- Пять стран, которые заплатят вам, если вы будете в них учиться16:35
- В Москве «деукраинизировали» станцию метро15:59
- Турчинов о "Джавелинах": Сотрудничество с США продвигается, но оружия нет14:02
Пять стран, которые заплатят вам, если вы будете в них учиться
Учёба за границей с ежемесячной стипендией, бесплатным проживанием и питанием — это реальность, доступная вам уже сегодня.
Некоторые страны прекрасно понимают, что инвестиции в образование для граждан и иностранцев со временем окупятся экономическим ростом. Эти деньги предоставляются безвозмездно, потому что задача в том, чтобы дать выпускнику возможность сразу начать зарабатывать себе на жизнь. Именно это и делает страны первого мира такими процветающими.
Итак, вот 5 стран, куда можно поехать учиться без лишних затрат:
1. Германия.
Эта страна предоставляет возможность бесплатно получить востребованную специальность, потому что Германия испытывает острую нехватку студентов некоторых непопулярных направлений.
Обязательно требование для абитуриентов — знание немецкого. Самое лучшее, что после нескольких лет учёбы государство предлагает вам работу по специальности.
2. Великобритания.
В Европе есть несколько стран, предоставляющих финансовую поддержку студентам и выпускникам, которые желают продолжить обучение. В этом году Британский совет совместно с Национальным советом по науке и технике предлагает гранты для желающих работать в области научных исследований, технического развития и инноваций.
Великобритания регулярно предлагает аналогичные программы, в которых ваши расходы на участие в конкретном проекте покрываются соответствующими институтами.
3. Австралия.
Австралийское правительство сравнило стоимость высшего образования для иностранцев в Австралии со стоимостью высшего образования для австралийцев в США и Британии и пришло к выводу, что им выгоднее спонсировать первое.
Эта островная страна предлагает иностранцам обучение за одну десятую стоимости. Кроме того, иностранным студентам не придётся платить за поступление, проживание, питание и даже канцтовары.
4. Дания.
Несколько лет назад Дания стандартизировала структуру высшего образования таким образом, что иностранные студенты могут свободно поступать в датские ВУЗы при условии, что у них есть диплом о среднем образовании, эквивалентный местному. Кроме того, в Дании есть много программ, предлагающих стипендии на обучение студентам из любой страны.
В результате с 2013 года количество иностранных студентов в Дании выросло вдвое. Для них был запущен специальный сайт Study in Denmark, где опубликована вся информация, которая может вам понадобиться: требования к абитуриентам, стоимость обучения, доступные стипендии, предлагаемые курсы, даже свидетельства иностранных студентов.
5. Нидерланды.
Нидерланды — отличный вариант для тех, кто хочет учиться за рубежом. Мало того, что здесь бесплатное высшее образование, так университеты ещё и предлагают стипендии иностранцам.
Министерство образования, культуры и науки, научно-исследовательские институты и университеты предлагают стипендии через программу Holland Scholarship, рассчитанную на иностранных студентов, желающих получить степень бакалавра или учёную степень в Голландии.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Великобритания, Австралия, Германия, Дания, Нидерланды, обучение
- Вот что натворил в Европе "Святой Иуда" (ФОТО)
- Новогодние шоу планеты
- Города-побратимы Донецка. А в чем родство?
- Британские и датские специалисты помогают в разминировании Донбасса
- Фотособытия недели (28 ноября - 4 декабря). Такси и змея - бесплатно!
- В Европе "от простуды" пьют глинтвейн, в Азии - щупают пальцы
- В «ЛНР» боевикам «официально» позволили без суда удерживать людей22:19
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Волонтер заявил об освобождении еще одного села на Донбассе15:35
- Пушилин оценил шансы восстановлении связи Vodafone в ОРДО15:25
- Генерал Лопата пояснив, скільки насправді мають отримати люди, звільнені з полону «ЛДНР»15:15
- Молодой луганчанин остался без компьютерной техники при попытке пройти КПВВ "Станица Луганская"14:58
- В «ЛНР» готовят «план» для сотрудничества с «ДНР»13:15
- Боевики "Л/ДНР" цинично саботируют все попытки Vodafone провести ремонт и восстановить мобильную связь в Донецке и Луганске - МинВОТ 12:20
- В Мариуполе отделение «ПриватБанка» осталось без крыши11:10
- В «ЛНР» боевикам «официально» позволили без суда удерживать людей22:19
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП21:49
- Угроза нового наступления войск Путина: в Украине назвали важную дату21:35
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Лето-2018: названо аномально жаркое место в Украине20:48
- Синоптик предупредила украинцев о приближении мощного циклона20:35
- Алименты по-новому: подействуют ли на должников жесткие санкции20:10
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Эксперты выяснили, сколько Россия тратит на Крым19:45
- Границу с Польшей перекроют, пункты пропуска работать не будут: что происходит19:30
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- В Украину возвращается ужас для водителей
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- Трамп и Путин приняли решение по Донбассу
- Когда начнут платить февральскую пенсию
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему
- На Донбассе может повториться август 2014-го
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО