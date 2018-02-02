Пять стран, которые заплатят вам, если вы будете в них учиться

02.02.2018 16:35

Учёба за границей с ежемесячной стипендией, бесплатным проживанием и питанием — это реальность, доступная вам уже сегодня.

Некоторые страны прекрасно понимают, что инвестиции в образование для граждан и иностранцев со временем окупятся экономическим ростом. Эти деньги предоставляются безвозмездно, потому что задача в том, чтобы дать выпускнику возможность сразу начать зарабатывать себе на жизнь. Именно это и делает страны первого мира такими процветающими.

Итак, вот 5 стран, куда можно поехать учиться без лишних затрат:

1. Германия.

Эта страна предоставляет возможность бесплатно получить востребованную специальность, потому что Германия испытывает острую нехватку студентов некоторых непопулярных направлений.

Обязательно требование для абитуриентов — знание немецкого. Самое лучшее, что после нескольких лет учёбы государство предлагает вам работу по специальности.

2. Великобритания.

В Европе есть несколько стран, предоставляющих финансовую поддержку студентам и выпускникам, которые желают продолжить обучение. В этом году Британский совет совместно с Национальным советом по науке и технике предлагает гранты для желающих работать в области научных исследований, технического развития и инноваций.

Великобритания регулярно предлагает аналогичные программы, в которых ваши расходы на участие в конкретном проекте покрываются соответствующими институтами.

3. Австралия.

Австралийское правительство сравнило стоимость высшего образования для иностранцев в Австралии со стоимостью высшего образования для австралийцев в США и Британии и пришло к выводу, что им выгоднее спонсировать первое.

Эта островная страна предлагает иностранцам обучение за одну десятую стоимости. Кроме того, иностранным студентам не придётся платить за поступление, проживание, питание и даже канцтовары.

4. Дания.

Несколько лет назад Дания стандартизировала структуру высшего образования таким образом, что иностранные студенты могут свободно поступать в датские ВУЗы при условии, что у них есть диплом о среднем образовании, эквивалентный местному. Кроме того, в Дании есть много программ, предлагающих стипендии на обучение студентам из любой страны.

В результате с 2013 года количество иностранных студентов в Дании выросло вдвое. Для них был запущен специальный сайт Study in Denmark, где опубликована вся информация, которая может вам понадобиться: требования к абитуриентам, стоимость обучения, доступные стипендии, предлагаемые курсы, даже свидетельства иностранных студентов.

5. Нидерланды.

Нидерланды — отличный вариант для тех, кто хочет учиться за рубежом. Мало того, что здесь бесплатное высшее образование, так университеты ещё и предлагают стипендии иностранцам.

Министерство образования, культуры и науки, научно-исследовательские институты и университеты предлагают стипендии через программу Holland Scholarship, рассчитанную на иностранных студентов, желающих получить степень бакалавра или учёную степень в Голландии.

Источник: https://from-ua.com