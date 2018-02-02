США готовы ввести санкции против компаний торгующих с РФ в любой момент

02.02.2018 12:00

США готовы к введению в будущем новых санкций против компаний, которые будут вести бизнес с российским оборонным сектором.

Официальный представитель Госдепа Хезер Нойерт заявила: «29 января не было последним днем введения санкций в отношении РФ, это был первый день, когда у нас появились полномочия в рамках CAATSA ввести санкции, если мы решим, что имеет место деятельность, которая подпадает под санкции. Нет конечного дня, когда действие этих полномочий закончится».

Кроме того, она добавила, что США оставляют за собой право в любой момент ввести санкции против компаний, ведущих бизнес с российским оборонным сектором. Нойерт уточнила: «Тот факт, что мы не ввели санкции в самый первый день, не означает того, что мы не введем санкции в будущем».

Источник: https://donpress.com