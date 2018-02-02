В Москве «деукраинизировали» станцию метро

02.02.2018 15:59

В Москве на станции метро «Киевская» изменили панно с изображением украинки.

Журналист Алексей Венедиктов сообщил, что изменения внесли во время реставрации: «Как в Московском метро на станции „Киевская“ при реставрации девушку с панно „деукраинизовали“. Все, что ты хотел знать о них, Карл!».

Отмечается, что нарисованной на стене украинке изменили национальный венок на платок.

Источник: https://donpress.com