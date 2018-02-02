- Угроза нового наступления войск Путина: в Украине назвали важную дату21:35
- Эксперты выяснили, сколько Россия тратит на Крым19:45
- Украина может стать членом НАТО даже при оккупированном Крыме – Heritage Foundation18:58
- Дорогой, это чье? Кот поссорил влюбленных, украв у соседки трусы18:39
- Власти Украины собираются взять огромный кредит в Китае17:45
- К Земле движутся сразу два астероида17:05
- В России сгорел дом президента16:48
- Пять стран, которые заплатят вам, если вы будете в них учиться16:35
- В Москве «деукраинизировали» станцию метро15:59
- Турчинов о "Джавелинах": Сотрудничество с США продвигается, но оружия нет14:02
Жилой дом Турции и ресторан попали под ракетный удар с Сирии
Две ракеты, выпущенные с территории Сирии, как указано, курдскими "Отрядами народной самообороны", попали в ресторан и дом в Турции, по меньшей мере пять человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
Две ракеты, запущенные из Африна в Сирии, попали в ресторан и дом на юге Килиса в четверг.
Ракета упала на историческое здание, в котором находится ресторан, расположенный на главной улице города Кумхуриет, а другая - на дом.
Губернатор Килиса Мехмет Текинарслан заявил, что пять человек получили ранения в результате атаки, их жизни ничего не угрожает.
Напомним, турецкая операция "Оливковая ветвь" по очистке сирийского района Африн от террористов началась в 17:00 20 января.
В Турции задержали более 300 человек за сообщения в социальных сетях с критикой наступления турецкой армии в Сирии.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Турция, Сирия, обстрел
- Перемирие в Сирии возможно: Россия и Турция подготовили соответствующее соглашение
- Почему Донбассу не стоит радоваться возможному разгрому России в Сирии
- "Защитники русского мира" в Сирии попали под огонь турецкой артиллерии - приходится платить по счетам
- Российская авиация разбомбила гуманитарную пекарню для беженцев в Сирии
- На сирийско-турецкой границе сбит российский самолет (ВИДЕО)
- В Турции вблизи сирийской границы сбит неизвестный беспилотник
- В «ЛНР» боевикам «официально» позволили без суда удерживать людей22:19
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Волонтер заявил об освобождении еще одного села на Донбассе15:35
- Пушилин оценил шансы восстановлении связи Vodafone в ОРДО15:25
- Генерал Лопата пояснив, скільки насправді мають отримати люди, звільнені з полону «ЛДНР»15:15
- Молодой луганчанин остался без компьютерной техники при попытке пройти КПВВ "Станица Луганская"14:58
- В «ЛНР» готовят «план» для сотрудничества с «ДНР»13:15
- Боевики "Л/ДНР" цинично саботируют все попытки Vodafone провести ремонт и восстановить мобильную связь в Донецке и Луганске - МинВОТ 12:20
- В Мариуполе отделение «ПриватБанка» осталось без крыши11:10
- В «ЛНР» боевикам «официально» позволили без суда удерживать людей22:19
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП21:49
- Угроза нового наступления войск Путина: в Украине назвали важную дату21:35
- Кучма анонсировал очередное освобождение заложников21:15
- Лето-2018: названо аномально жаркое место в Украине20:48
- Синоптик предупредила украинцев о приближении мощного циклона20:35
- Алименты по-новому: подействуют ли на должников жесткие санкции20:10
- Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии20:00
- Эксперты выяснили, сколько Россия тратит на Крым19:45
- Границу с Польшей перекроют, пункты пропуска работать не будут: что происходит19:30
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- В Украину возвращается ужас для водителей
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- Трамп и Путин приняли решение по Донбассу
- Когда начнут платить февральскую пенсию
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему
- На Донбассе может повториться август 2014-го
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО