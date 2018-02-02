Жилой дом Турции и ресторан попали под ракетный удар с Сирии

02.02.2018 11:28

Две ракеты, выпущенные с территории Сирии, как указано, курдскими "Отрядами народной самообороны", попали в ресторан и дом в Турции, по меньшей мере пять человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Две ракеты, запущенные из Африна в Сирии, попали в ресторан и дом на юге Килиса в четверг.

Ракета упала на историческое здание, в котором находится ресторан, расположенный на главной улице города Кумхуриет, а другая - на дом.

Губернатор Килиса Мехмет Текинарслан заявил, что пять человек получили ранения в результате атаки, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, турецкая операция "Оливковая ветвь" по очистке сирийского района Африн от террористов началась в 17:00 20 января.

В Турции задержали более 300 человек за сообщения в социальных сетях с критикой наступления турецкой армии в Сирии.

Источник: https://from-ua.com