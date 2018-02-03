- Дубина ядерной доктрины: США серьезно предупредили Россию20:41
- В Сирии сбит российский самолет Су-2519:01
- Донбасский узел: Явлинский рвется на место Суркова, а Фесенко говорит, что не в Суркове дело18:12
- Донбасский конфликт: в США обещали давить на Россию14:16
- Глава МИД Украины говорил в Нидерландах о рейсе MH17 и миротворцах для Донбасса11:44
- Глава Минобороны Украины во время визита в США назвал предоставление оборонного летального оружия "мощным сигналом агрессору"09:22
- Трамп, Россия и угроза раскола в США: комментарий Пономаря06:46
- Угроза нового наступления войск Путина: в Украине назвали важную дату21:35
- Эксперты выяснили, сколько Россия тратит на Крым19:45
- Украина может стать членом НАТО даже при оккупированном Крыме – Heritage Foundation18:58
Дубина ядерной доктрины: США серьезно предупредили Россию
Министерство обороны США опубликовало новую ядерную доктрину. В ней, в частности, подчеркнуто агрессивное поведения России и Китая, а также обещано повышение "гибкости и боеспособности ядерных сил США".
В резюме к документу в Пентагоне отметили, что со времени публикации доклада в 2010 году "ситуация в плане глобальных угроз, в том числе все более явных ядерных угроз со стороны потенциальных противников, заметно ухудшилась".
В ведомстве заявили, что другие страны, в том числе Россия и Китай, пополняют свои арсеналы новыми видами ядерных средств, усиливают роль ядерных сил в своих стратегиях и планах и "ведут себя все более агрессивно".
"Северная Корея продолжает свои незаконные действия, направленные на усиление ракетно-ядерного потенциала, что является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Иран согласился на ограничения своей ядерной программы, предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий. Тем не менее, он сохраняет значительную часть потенциала и технические возможности, необходимые для создания ядерного оружия в течение года с момента принятия соответствующего решения", – говорится в резюме.
Минобороны США отмечает, что ядерная сделка с Ираном может ограничивать программу Тегерана по созданию ядерного оружия, "едва ли можно сомневаться, что Иран сможет достаточно быстро наладить производство ядерного оружия, если будет принято соответствующее решение".
В документе указано, что для решения новых задач, предусмотренных стратегией, правительство США выделяет дополнительные средства на отдельные компоненты программы замены ядерного потенциала, чтобы "повысить гибкость и боеспособность ядерных сил США".
Эти дополнительные ресурсы должны повысить эффективность ядерного сдерживания, "лишив потенциальных противников иллюзий, что ограниченное использование ядерного оружия может позволить им получить преимущество перед США и союзниками".
"Уверенность России в том, что, использовав первыми ядерное оружие, в том числе оружие малой мощности, можно получить такое преимущество, отчасти основана на представлении Москвы, что обладание большим количеством и разнообразием нестратегических ядерных средств обеспечивает превосходство в кризисной ситуации или в условиях более ограниченного конфликта", – говорится в документе.
В Пентагоне заявили, что недавние заявления России относительно этой доктрины можно расценить как "снижение Москвой "ядерного порога", переступив который, можно первыми применить ядерное оружие".
Заявления, действительно, звучат жесткие. Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что ядерная доктрина США демонстрирует, кто "подлинный агрессор мирового масштаба".
По его словам, документ "снимает всякую ответственность с руководства Штатов за любые действия, ведь в нем даны слишком большие возможности для вольной интерпретации событий на международной арене и ситуации во внутренних делах суверенных стран".
Бондарев подчеркнул, что в доктрине американцы "нигде не представили четких пояснений, собственных критериев "угрозы" или "чрезвычайных обстоятельств".
При этом глава оборонного комитета Совфеда РФ сомневается, что "политическое руководство этой ныне разобщенной страны настолько неразумно, чтобы от громких заявлений переходить к действию".
Бондарев считает неслучайным акцент доктрины на том, что ни к РФ, ни к Китаю США не намерены относиться как к противнику. Он посчитал это подтверждением того, что "в открытый конфликт с двумя ведущими мировыми державами американцы не полезут".
Министерство иностранных дел РФ выразило глубокое разочарование в связи с публикацией 2 февраля новой ядерной доктрины США. В ведомстве отметили, что уже при первом ознакомлении "бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа".
"С сожалением констатируем, что США обосновывают свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил и якобы имеющее место возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках. Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких "агрессивных стратегиях", – говорится в заявлении.
По мнению МИД РФ, США пытаются ввести мировое сообщество в заблуждение утверждением о том, что модернизация американских ядерных сил "не понизит порог применения ядерного оружия".
"Для нас очевидно противоположное: существенно пониженные "пороговые условия" могут привести к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности", – подчеркнули в российском МИД.
Теги: Россия, США, Пентагон, МИД, ядерное оружие, доктрина
- Украина вывезла весь высокообогащенный уран в Россию
- Власти Техаса начали расследование гибели приемного ребенка из России
- Представитель Пентагона: "Мы бы хотели попросить российские власти думать о том, что они говорят"
- Россия об ультиматуме Тиллерсона: Игра мускулами
- Пентагон использует Украину для политических игр с Россией - эксперт
- Россия отказалась подписывать Договор о запрете ядерного оружия
- Ходаковского злит пиар от Захарченко и Пасечника22:20
- Поселок Мироновский пережил обстрел: подробности от волонтеров22:00
- Переселенные: обнародованы данные по Луганщине21:40
- Реєстрація народження та факту смерті: важлива інструкція для мешканців окупованого Донбасу21:20
- СММ ОБСЕ пришлось согласиться на осмотр в "ДНР"21:00
- Обстрел миссии ОБСЕ: версия пресс-центра штаба АТО20:23
- Донецкую фильтровальную станцию расстреливают "на камеру"20:16
- Журналистов учили выживать под обстрелом в зоне АТО: появилось видео20:01
- Сводка из зоны АТО за 3 февраля: 4 обстрела, 2 раненых19:39
- Нардеп: "Мы не были готовы к началу российской агрессии, и, к сожалению, не готовы к ее завершению"19:28
- Ходаковского злит пиар от Захарченко и Пасечника22:20
- Поселок Мироновский пережил обстрел: подробности от волонтеров22:00
- Переселенные: обнародованы данные по Луганщине21:40
- Реєстрація народження та факту смерті: важлива інструкція для мешканців окупованого Донбасу21:20
- СММ ОБСЕ пришлось согласиться на осмотр в "ДНР"21:00
- Дубина ядерной доктрины: США серьезно предупредили Россию20:41
- Обстрел миссии ОБСЕ: версия пресс-центра штаба АТО20:23
- Донецкую фильтровальную станцию расстреливают "на камеру"20:16
- Журналистов учили выживать под обстрелом в зоне АТО: появилось видео20:01
- Сводка из зоны АТО за 3 февраля: 4 обстрела, 2 раненых19:39
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- ГЕНШТАБ: Українських жінок будуть призивати на військову службу
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- На Донбассе собираются построить новые КПВВ
- Синоптик предупредила украинцев о приближении мощного циклона
- Меньше на четверть: Кабмин приготовил новый пенсионный удар
- Утром 3 февраля у линии разграничения было столпотворение