Дубина ядерной доктрины: США серьезно предупредили Россию

03.02.2018 20:41

Министерство обороны США опубликовало новую ядерную доктрину. В ней, в частности, подчеркнуто агрессивное поведения России и Китая, а также обещано повышение "гибкости и боеспособности ядерных сил США".



В резюме к документу в Пентагоне отметили, что со времени публикации доклада в 2010 году "ситуация в плане глобальных угроз, в том числе все более явных ядерных угроз со стороны потенциальных противников, заметно ухудшилась".



В ведомстве заявили, что другие страны, в том числе Россия и Китай, пополняют свои арсеналы новыми видами ядерных средств, усиливают роль ядерных сил в своих стратегиях и планах и "ведут себя все более агрессивно".



"Северная Корея продолжает свои незаконные действия, направленные на усиление ракетно-ядерного потенциала, что является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Иран согласился на ограничения своей ядерной программы, предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий. Тем не менее, он сохраняет значительную часть потенциала и технические возможности, необходимые для создания ядерного оружия в течение года с момента принятия соответствующего решения", – говорится в резюме.



Минобороны США отмечает, что ядерная сделка с Ираном может ограничивать программу Тегерана по созданию ядерного оружия, "едва ли можно сомневаться, что Иран сможет достаточно быстро наладить производство ядерного оружия, если будет принято соответствующее решение".



В документе указано, что для решения новых задач, предусмотренных стратегией, правительство США выделяет дополнительные средства на отдельные компоненты программы замены ядерного потенциала, чтобы "повысить гибкость и боеспособность ядерных сил США".



Эти дополнительные ресурсы должны повысить эффективность ядерного сдерживания, "лишив потенциальных противников иллюзий, что ограниченное использование ядерного оружия может позволить им получить преимущество перед США и союзниками".



"Уверенность России в том, что, использовав первыми ядерное оружие, в том числе оружие малой мощности, можно получить такое преимущество, отчасти основана на представлении Москвы, что обладание большим количеством и разнообразием нестратегических ядерных средств обеспечивает превосходство в кризисной ситуации или в условиях более ограниченного конфликта", – говорится в документе.



В Пентагоне заявили, что недавние заявления России относительно этой доктрины можно расценить как "снижение Москвой "ядерного порога", переступив который, можно первыми применить ядерное оружие".



Заявления, действительно, звучат жесткие. Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что ядерная доктрина США демонстрирует, кто "подлинный агрессор мирового масштаба".



По его словам, документ "снимает всякую ответственность с руководства Штатов за любые действия, ведь в нем даны слишком большие возможности для вольной интерпретации событий на международной арене и ситуации во внутренних делах суверенных стран".



Бондарев подчеркнул, что в доктрине американцы "нигде не представили четких пояснений, собственных критериев "угрозы" или "чрезвычайных обстоятельств".



При этом глава оборонного комитета Совфеда РФ сомневается, что "политическое руководство этой ныне разобщенной страны настолько неразумно, чтобы от громких заявлений переходить к действию".



Бондарев считает неслучайным акцент доктрины на том, что ни к РФ, ни к Китаю США не намерены относиться как к противнику. Он посчитал это подтверждением того, что "в открытый конфликт с двумя ведущими мировыми державами американцы не полезут".



Министерство иностранных дел РФ выразило глубокое разочарование в связи с публикацией 2 февраля новой ядерной доктрины США. В ведомстве отметили, что уже при первом ознакомлении "бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа".



"С сожалением констатируем, что США обосновывают свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил и якобы имеющее место возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках. Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких "агрессивных стратегиях", – говорится в заявлении.



По мнению МИД РФ, США пытаются ввести мировое сообщество в заблуждение утверждением о том, что модернизация американских ядерных сил "не понизит порог применения ядерного оружия".



"Для нас очевидно противоположное: существенно пониженные "пороговые условия" могут привести к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности", – подчеркнули в российском МИД.