Трамп, Россия и угроза раскола в США: комментарий Пономаря

03.02.2018 06:46

Аналитик Олег Пономарь прокомментировал разрешение президентом США Дональдом Трампом опубликовать секретный доклад против ФБР.



"В документе ФБРовцев обвиняют в злоупотреблении служебным положением при получении разрешения суда на наблюдение за бывшим советником главы Белого дома (речь идет о Пейдже, на котором негде ставить клейма за связи с РФ и который находится в разработке Мюллера. О.П.). Трамп обвинил ФБР и Минюст в том, что они ангажированы демократами в расследовании RussiaGate, - отмечает Пономарь на своей странице в Фейсбуке. - Почему это геополитическая новость? Потому что это вносит раскол в единство внутри США в противостоянии России. Потому что это второй (после увольнения Директора ФБР Коми) крупный, осязаемый и практический шаг против расследования Мюллера".



Аналитик отмечает, что он уже год пишет о том, "что Трамп находится на горячей сковородке из-за расследования Мюллера". Пономарь утверждает, что "у Мюллера уже очень и очень много доказательств связей Трампа и его команды (экс-команды) с Россией".



По мнению эксперта, в такой ситуации у Трампа нет хороших выходов из этой ситуации.



"Сценарий А.

Трамп сидит ровно и ждет окончания расследования. Трамп демонстрирует, что это не его сценарий.

Сценарий Б.

Трамп сопротивляется и упорствует. Это тоже плохой сценарий для Трампа. Так как усиливает кризис, усиливает раскол в политической верхушке США, настраивает далее разведсообщество США против Трампа. В таком случае от Трампа будут откалываться честные и дружащие с головой республиканцы. Вчерашняя реакция МакКейна, который до этого в основном поддерживал Трампа, очень показательна - МакКейн заявил, что публикация вчерашнего доклада только на руку России", - продолжает Пономарь.



Он предполагает, что также этот сценарий может включать в себя отставку Директора ФБР, а также попытки Трампа уволить зама Генпрокурора, который курирует расследование Мюллера, и затем попытки уволить самого Мюллера.



"Это может грозить конституционным кризисом в США, - уверен аналитик. - Что может произойти в таком случае? В таком случае Трамп будет лавинообразно терять свой рейтинг. И будет тянуть с собой рейтинг республиканцев вниз. Но мы не забываем, что большой тенью над всей этой историей маячат ноябрьские выборы в Конгресс. И если Трамп к тому времени станет очень токсичен, то республиканцам придется самим решать проблему Трампа. Или они пролетят над Конгрессом…. Ничего личного - только бизнес".