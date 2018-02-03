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В Сирии сбит российский самолет Су-25

03.02.2018 19:01
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В Сирии сбит российский самолет Су-25

Из Сирии поступили сообщения о падении российского боевого самолёта Су-25. Об этом сообщает Радио Свобода.

«3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации „Идлиб“ потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам „Джебхат ан-Нусра“ (запрещена в России). При ведении боя с террористами пилот погиб», — заявили в Минобороны РФ.

Повстанцы из группировки "Джейш эн-Наср" распространили видеозаписи падения самолета, а также изображение обломков самолёта, на котором видна красная звезда в голубом обрамлении (опознавательный знак российской военной авиации).

Радио Свобода напоминает, что военная операция в Сирии проводится вооружёнными силами России с осени 2015 года. Кремль официально объявил о поддержке режима Башара Асада и направил в Сирию авиацию, наземные войска и корабли. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о "выводе" российских войск из Сирии в связи с "выполнением" поставленных боевых задач. Официальная российская статистика сообщает о гибели в Сирии более 40 российских военнослужащих.



Теги: Россия, самолет, Сирия, сбили
 
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