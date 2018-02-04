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Трамп обижен, что его попрекают связями с Россией
Президент США Дональд Трамп назвал "американским позором" расследование Министерства юстиции и ФБР по обвинению его команды в связях с Россией.
"Российская охота на ведьм продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия расследованию. Это американская позор! - написал глава Белого дома в Twitter. - Доклад о злоупотреблениях высшего руководства ФБР и Министерства юстиции при ведении "российского дела" полностью реабилитирует команду Трампа".
По словам Трампа, никто не говорит об отличных показателях в сфере занятости и рост зарплат. "Только Россия, Россия, Россия, несмотря на то что спустя год расследования сговора не найдено!" - написал президент.
Ранее Дональд Трамп рассекретил подготовленный республиканцами доклад о злоупотреблениях в высшем руководстве ФБР и Министерства юстиции при расследовании по обвинению его команды в связях с Россией.
Ключевое положение доклада заключается в том, что следствие против команды Трампа якобы было основано на непроверенном досье бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила, опубликованного изданием BuzzFeed в январе 2017 года.
Согласно публикации, у Москвы был компромат на Трампа, в частности, обвинения в оргии с проститутками в отеле в Москве. Трамп опровергал достоверность доклада, а члены его команды обвинили ФБР и Минюст в сговоре с демократами.
Теги: Россия, США, президент, ФБР, Дональд Трамп
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