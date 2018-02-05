- Леди Гага отменила европейское турне из-за сильной боли10:01
- В Швейцарии полиция задержала "автобус-сугроб"09:35
- В Мексике нашли пугающее захоронение08:28
- В Крыму высадился немецкий "десант"15:10
- Турман рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна14:26
- Украина стала ближе к НАТО11:16
- Трамп обижен, что его попрекают связями с Россией07:43
- Дубина ядерной доктрины: США серьезно предупредили Россию20:41
- В Сирии сбит российский самолет Су-2519:01
- Донбасский узел: Явлинский рвется на место Суркова, а Фесенко говорит, что не в Суркове дело18:12
Леди Гага отменила европейское турне из-за сильной боли
В заявлении промоутеров тура Леди Гага сообщается, что состояние звезды физически не позволяет ей выступить на живом концерте
Не успела Леди Гага показать помолвочное кольцо на церемонии "Грэмми-2018", как поклонников обеспокоила новость о том, что певица отменила последние 10 концертов своего европейского турне из-за "сильной боли", сообщает nv.ua
В заявлении промоутеров тура Леди Гага сообщается, что состояние поп-звезды физически не позволяет ей выступить на живом концерте. "Вчера вечером Леди Гага обсудила ситуацию с медиками и приняла нелегкое решение сойти с дистанции," – говорится в заявлении.
Сама Леди Гага извинилась перед поклонниками и написала в Twitter, что опечалена этим, но ей необходимо поправить здоровье.
Леди Гага больна фибромиалгией, из-за чего страдает сильными болями, бессоницей и повышенной утомляемостью.
В сентябре 2017 года звезда отменила концерт в Рио-де-Жанейро из-за плохого самочувствия. На странице в Instagram она сообщила, что из-за сильных болей ее госпитализировали.
"Меня отвезли в больницу, это не просто боль в бедре или усталость от гастролей, это очень сильная боль. Я в хороших руках, здесь самые лучшие врачи. Бразилия, я так расстроена, что не смогу приехать на фестиваль "Rock in Rio". Я бы сделала все, что угодно, чтобы попасть туда, но сейчас я должна заботиться о своем здоровье. Я прошу вашего понимания и обещаю, что вернусь и скоро выступлю для вас. Мне очень жаль, я так сильно вас люблю, – написала Леди Гага.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, здоровье, болезнь, певица
- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- Вниманию жителей Луганщины: опубликован новый график работы мобильного подразделения Ощадбанка 21:02
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- Ученые рассказали, каких людей обычно похищают инопланетяне10:12
- Леди Гага отменила европейское турне из-за сильной боли10:01
- Эффективные рецепты спасения от похмелья09:48
- В Швейцарии полиция задержала "автобус-сугроб"09:35
- Украинцы хотят изменить текст гимна09:25
- Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия09:10
- Конец дела Зайцевой: стали известны детали08:50
- Больничный онлайн: как медреформа изменит жизнь украинцев08:39
- В Мексике нашли пугающее захоронение08:28
- Врачи объяснили, почему стоит чаще есть острую пищу08:10
- Эффективные рецепты спасения от похмелья09:48
- Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия09:10
- Врачи объяснили, почему стоит чаще есть острую пищу08:10
- Лунный календарь стрижек на будущую неделю07:58
- Названы эффективные народные рецепты от ангины07:20
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- В "ДНР" готовят удар по кошелькам?
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса
- На Донбассе начала проваливаться земля
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"
- Авто с номерами "ДНР" тормознули украинские пограничники