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США приступили к выводу войск из Ирака

05.02.2018 14:25
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США приступили к выводу войск из Ирака

США начали выводить из Ирака войска после завершения активной фазы борьбы с террористический группировкой «Исламское государство». Об этом сообщает Associated Press, передает УНИАН.

Как сообщили два иракских официальных лица, возглавляемая США коалиция и правительство Ирака достигли соглашения о выводе войск из Ираке впервые за три года.

Отмечается, что десятки американских солдат были перевезены из Ирака в Афганистан за последнюю неделю. «Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: США, Донбасс, Ирак, войска
 
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