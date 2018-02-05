США приступили к выводу войск из Ирака

05.02.2018 14:25

США начали выводить из Ирака войска после завершения активной фазы борьбы с террористический группировкой «Исламское государство». Об этом сообщает Associated Press, передает УНИАН.

Как сообщили два иракских официальных лица, возглавляемая США коалиция и правительство Ирака достигли соглашения о выводе войск из Ираке впервые за три года.

Отмечается, что десятки американских солдат были перевезены из Ирака в Афганистан за последнюю неделю. «Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.

Источник: https://from-ua.com