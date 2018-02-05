В Швейцарии полиция задержала "автобус-сугроб"

05.02.2018 09:35

Швейцарская полиция остановила шведский автобус, который ехал по автостраде с более чем 1600 кг снега на крыше. Об этом сообщила пресс-служба швейцарской полиции, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Отмечается, что сотрудники полиции кантона Золотурн днем, 3 февраля, остановили пассажирский автобус около города Ензинген и обнаружили, что на его крыше была снежная шапка более 40 сантиметров в высоту. Водителю приказали очистить крышу от снега и льда.

"Полиция просит водителей легковых машин и грузовиков очистить свои транспортные средства от снега и льда перед поездкой и тем самым способствовать безопасности движения", - говорится в сообщении.