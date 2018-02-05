Жириновский предложил разбомбить резиденцию Порошенко

05.02.2018 13:40

Скандальный российский политик Владимир Жириновский в эфире российского телевидения предложил использовать ядерное оружие, чтобы уничтожить резиденцию Президента Украины Петра Порошенко, сообщает Телеканал новостей «24».

Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", во время дискуссии, посвященной проблемам стратегического сдерживания и использования ядерного оружия.

"Маленькую бомбу. Не большая Хиросима, а маленькая. Вот там, где резиденция президента Украины Порошенко, небольшой такой котлованчик, например...", – сказал российский политик.