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В США уволят десятки тысяч военнослужащих
Министерство обороны США планирует уволить из Вооруженных сил десятки тысяч военнослужащих. Под сокращение могут попасть солдаты, которые долгое время оставались непригодными к мобилизации. Речь идет о сроке от года или более. Причины "непригодности к развертыванию" могут быть разные - как административные, так и наличие у военнослужащих инвалидности, передает NEWSru.com.
На сегодняшний день, по данным военных США, небоеготовными являются около 11% личного состава ВС страны (около 235 тыс. человек из 2,1 млн).
Из этого числа около 99 тысяч солдат не могут принимать участие в выполнении задач из-за отсутствия необходимых прививок и стоматологического осмотра. Около 20 тысяч находятся в декрете в связи с беременностью, а еще 116 тысяч непригодны из-за полученных легких и тяжелых травм.
Теги: США, Донбасс, увольнение, Вооруженные Силы, военнослужащий, Минобороны
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