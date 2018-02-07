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На Филиппинах уничтожили два десятка контрабандных суперкаров
07.02.2018 10:15
На Филиппинах уничтожили два десятка роскошных авто, которые незаконно попали в страну, сообщает ТСН.
Крушили машины в присутствии одиозного президента страны Родриго Дутерте. Расправиться с нелегальными автомобилями с помощью бульдозера приказал именно он, чтобы устрашить филиппинских контрабандистов.
Общая стоимость раздавленных машин достигла почти 1 миллиона 200 тысяч долларов.
Теги: Филиппины, контрабанда, уничтожение, автомобиль
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