На Филиппинах уничтожили два десятка контрабандных суперкаров

07.02.2018 10:15

На Филиппинах уничтожили два десятка роскошных авто, которые незаконно попали в страну, сообщает ТСН.

Крушили машины в присутствии одиозного президента страны Родриго Дутерте. Расправиться с нелегальными автомобилями с помощью бульдозера приказал именно он, чтобы устрашить филиппинских контрабандистов.

Общая стоимость раздавленных машин достигла почти 1 миллиона 200 тысяч долларов.