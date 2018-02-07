В стране-соседке Украины объявлена эпидемия сифилиса: стоит ли бояться

07.02.2018 07:38

В Словакии на территории Требишовского района была объявлена эпидемия сифилиса

Как стало известно, в этом регионе заболеваемость в 16 раз превышает общие показатели по стране. Вспышка эпидемии сифилиса наблюдается в самом городе Требишов и районе.

Как заявил представитель штаба по преодолению кризисной ситуации в Требишовском районе Томаш Краль, “чтобы пресечь распространение болезни, рекомендовано изолировать больных в нескольких клиниках, где им будет предоставлено комплексное лечение”.

По данным медиков, в последнее время число заболевших выросло на 115 человек. Среди них преобладают представители ромского национального меньшинства.

Напомним, как передавала Politeka, в Украине просто в катастрофической ситуации находится система донорства, в частности переливания крови может иметь катастрофические последствия. Вместе со спасительной кровью каждый реципиент может получить целый букет смертельных заболеваний. Это не только СПИД, гепатит или сифилис, но и герпес, токсоплазмоз, инфекционный мононуклеоз, бруцеллез и много других болезней.

Источник: Politeka