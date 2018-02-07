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В стране-соседке Украины объявлена эпидемия сифилиса: стоит ли бояться
В Словакии на территории Требишовского района была объявлена эпидемия сифилиса
Как стало известно, в этом регионе заболеваемость в 16 раз превышает общие показатели по стране. Вспышка эпидемии сифилиса наблюдается в самом городе Требишов и районе.
Как заявил представитель штаба по преодолению кризисной ситуации в Требишовском районе Томаш Краль, “чтобы пресечь распространение болезни, рекомендовано изолировать больных в нескольких клиниках, где им будет предоставлено комплексное лечение”.
По данным медиков, в последнее время число заболевших выросло на 115 человек. Среди них преобладают представители ромского национального меньшинства.
Напомним, как передавала Politeka, в Украине просто в катастрофической ситуации находится система донорства, в частности переливания крови может иметь катастрофические последствия. Вместе со спасительной кровью каждый реципиент может получить целый букет смертельных заболеваний. Это не только СПИД, гепатит или сифилис, но и герпес, токсоплазмоз, инфекционный мононуклеоз, бруцеллез и много других болезней.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, здоровье, болезнь, эпидемия, сифилис
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