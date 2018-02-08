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Брэд Питт устроил тройное ДТП

08.02.2018 11:40
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Брэд Питт устроил тройное ДТП

Голливудская звезда Брэд Питт стал виновником ДТП. Авария произошла в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. Автомобиль Питта, темно-серый Tesla, врезался в Nissan, который при столкновении повредил припаркованную Kia, сообщает ТСН.
К счастью, никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал. Папарацци сумели заснять Питта на месте аварии вместе с остальными водителями.
Судя по фото, Питт вел себя спокойно и сдержанно и, даже, улыбался. Актер пообщался со всеми, кому причинил вред, обсудил причиненные убытки со своим страховым агентом. После этого 54-летний Брэд пожал всем автолюбителям руку и поехал по делам.



Теги: Лос-Анджелес, Брэд Питт, ДТП
 
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