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В Крыму нашли футболиста для сборной России

08.02.2018 08:02
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В Крыму нашли футболиста для сборной России

Футболист из Крыма Николай Толстопятов вызван в юношескую сборную России.

16-летний игрок представлял спортивную школу "Евпатория", созданную при украинской власти на полуострове, позже приглянулся москвичам и был приглашен в школу "Спартака".

Ранее в сборной России играл воспианник ялтинского футбола Евгений Алдонин.

Источник: vesti-ukr.com



Теги: Россия, Донбасс, Крым, сборная, футболист
 
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