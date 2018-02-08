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В Москве арестовали гендиректора "Индустриального союза Донбасса"

08.02.2018 14:55
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В Москве арестовали гендиректора "Индустриального союза Донбасса"

В Москве арестовали украинского бизнесмена, гендиректора корпорации Индустриальный Союз Донбасса Олега Мкртчана, задержанного в среду, 7 февраля. Согласно решению Басманного суда, он взят под стражу до 5 апреля, сообщает Новое время.
В России Мкртчана, который, согласно Forbes, в 2012 году был на 13-м в списке богатейших людей Украины, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По некоторым данным, уголовное дело может быть связано с хищением части средств, выданных Индустриальному союзу Донбасса в виде кредитов российскими банками несколько лет назад.
Также отмечается, что, когда в декабре владельцы ИСД сообщили о потере контроля над активами на Донбассе (Алчевский металлургический комбинат и Алчевский коксохимический завод, а также предприятие Экоэнергия), Мкртчан заявил, что работа предприятий может идти "исключительно в правовом поле Украины".



Теги: Донбасс, Москва, арест, Индустриальный союз Донбасса, генеральный директор
 
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