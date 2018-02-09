“Мы вторгаемся в божественные дела”, - в России врач призвал не спасать недоношенных детей. ВИДЕО

09.02.2018 22:26

На заседании Совета по науке российского Башкортостана врач призвал не спасать недоношенных детей весом 500 - 600 граммов, дабы не “вторгаться в божественные дела”. Россияне в соцсетях разделились во мнении по этому поводу. Об этом сообщает “Диалог.UA”.

Скандальное заявление принадлежит завкафедры психиатрии Башкирского государственного медуниверситета Владимиру Юлдашеву. “Благодаря нашим технологиям мы сейчас вынашиваем детей, которые весят 500 - 600 граммов. Мы вторгаемся в божественные дела”, - заявил врач, добавив, что именно из-за этого, по его мнению, “псевдогуманизма” детдома РФ заполнены аутистами. “Огромные средства идут на этих детей”, - пожаловался Юлдашев уточнив, что на Западе якобы недоношенных детей с рисками развития инвалидности отключают от системы жизнеобеспечения.

Заявление медика вызвало ажиотаж россиян в соцсетях. Многие резко раскритиковали Юлдашева, обозвав того “фашистом”. Некоторые опровергали его слова об отключении детей на Западе.

Примечательно, что многим гражданам РФ пришлись по душе размышления Юлдашева. Они отметили, что его идея даже якобы спасет Россию от вырождения.