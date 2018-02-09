Стрелков о тяжелых потерях путинских наемников: два "КАМАЗа" трупов вывезли

09.02.2018 20:05

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) сделал уточнение по своему сообщению о тяжелых потерях ЧВК "Вагнера" в Сирии, пишет Трибун.

"Уничтожен 5-й штурмовой отряд, бронегруппа и артиллерийское подразделение. В районе населенного пункта Хишам", - пишет террорист на своей странице в соцсети.

В комментариях он отмечает, что по его данным вывезли два "КАМАЗа" трупов.