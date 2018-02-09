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В Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв в многоэтажном жилом доме

09.02.2018 15:57
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В Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв в многоэтажном жилом доме

В Санкт-Петербурге (Россия) 9 февраля в одном из многоэтажных домов на окраине города случился взрыв. Об этом сообщает Апостроф.
Инцидент произошел в недавно построенном, но уже заселенном доме по улице Репищева. В результате взрыва пострадали по меньшей мере три человека. У них сильные ожоги.
Очевидцы сообщают, что хлопок был очень громкий.
По предварительной версии, происшествие случилось при монтаже натяжных потолков с помощью газа в одной из квартир на 3 этаже.
Взрывной волной вылетели окна и повредилось остекление балконов на всем этаже. Осколками повреждены некоторые машины, которые были припаркованы около дома.



Теги: Донбасс, Санкт-Петербург, дом, взрыв
 
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