- ООН отнесла Украину к странам, где люди страдают от голода из-за конфликтов12:52
- Борьба с агрессией РФ на Донбассе: у Лаврова испугались перспективы присоединения США к "нормандскому формату"11:52
- Украину ждет новый кризис?09:49
- Разруха в оккупации: в сети показали свежие фото из Крыма08:29
- Резкое подорожание газа в Украине: Гройсман рассказал, к чему готовиться украинцам08:07
- Впервые в мире отменили принятый ранее закон об однополых браках 07:46
- Люди бегут: Украина столкнулась с новой угрозой22:31
- Рост цен на газ или дефолт: Украину поставили перед тяжелым выбором22:13
- Вятрович: Польша теперь может напасть на Украину20:14
- 120 украинским морякам грозит в Греции до 25 лет за перевозку нелегальных мигрантов15:36
Впервые в мире отменили принятый ранее закон об однополых браках
Заморская территория Великобритании Бермудские острова стала первой территорией, отменившей закон о легализации однополых браков.
Еще в декабре прошлого года депутаты законодательного собрания и сенат Бермудских островов проголосовали с большим отрывом за отмену закона об однополых браках после того, как на Бермудах прошел референдум, на котором большинство высказалось против однополых браков. В минувшую среду, как отмечает ВВС, губернатор Бермуд Джон Ранкин подписал соответствующий закон. А уже в четверг, после яростной критики этого закона от правозащитников ЛБГТ-сообщества, правительство Соединенного Королевство заявило, что нецелесообразно блокировать этот закон.
До принятия закона об однополых браках здесь у нетрадиционно ориентированных практиковался обычай вступать в брак, находясть на круизнах суднах в любых экстерриториальных водах (где, как известно, обряд бракосочетания может провести капитан судна). Этим даже неплохо зарабатывали моряки. Закон, разрешавший однополые браки, на Бермудах подписали в мае 2017 года. Таким образом, он не просуществовал и год. За все его время действия, здесь было заключено всего несколько таких браков.
Новый закон не только отменяет ранее принятую легализацию однополых браков, но и прямо запрещает такого рода браки в морских круизах (по крайней мере, капитанам кораблей, зарегистрированных на Бермудах). При этом новый закон не будет аннулировать уже заключенные браки, которые будут по-прежнему признаваться как законные. Более того, у гомосексуальных пар, проживающих на Бермудах, остается возможность зарегистрировать свой альянс как "совместное ведение домашнего хозяйства". Такие пары имеют те же права, что и женатые гетеросексуальные пары.
В Германии впервые в истории министр вступила в однополый брак. Это произшло в прошло году: немецкий министр охраны окружающей среды Барбара Хендрикс оформила однополый брак с учительницей Валери Возанж. Свадьба прошла в Германии, в родном городе Хендрикс Клеве. В том же году первый в истории Германии однополый брак зарегистрировали в одной из ратуш Берлина: брак заключили 60-летний Бодо Менде и 59-летний Карл Крайль. После этого федеративный немецкий суд постановил ввести в официальных документах наличие третьего пола.
Ранее парламент Мальты практически единогласно проголосовал за легализацию однополых браков в стране. Депутаты согласились внести изменения в брачное законодательство Мальты, заменив слова "муж" и "жена" на нейтральные по признаку пола. Также слова "мать" и "отец" в законодательстве заменили на "родителя, родившего ребенка" и "родителя, который не рожал".
Источник: vesti-ukr.com
Теги: Донбасс, закон, Великобритания, легализация, Бермуды, отмена, однополые браки
- В первый день на посту президента США Трамп намерен отменить многие законы и правила Обамы
- Верховная Рада отменила законы "чёрного четверга"
- Савченко прокоментувала скасування її закону
- Глава МИД Великобритании отменил визит в Россию из-за событий в Сирии
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон
- "Сердце в пятки ушло: бахнуло очень мощно", – жителей оккупированного Донецка испугал страшный взрыв. Первые подробности из соцсетей12:29
- Из Алчевска под Дебальцево боевики перебросили шесть «Градов»12:11
- Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в пособничестве террористам10:11
- Ситуация на КПВВ сегодня, 9 февраля09:20
- Позиции ВСУ 4 раза подвергались обстрелам боевиков, один военнослужащий получил ранение09:07
- На Донбассе за сутки боевики четыре раза нарушили перемирие, пострадал один украинский военный – штаб АТО07:31
- “Двух анклавов мало! Надо было брать Мариуполь”, - российский пропагандист Шевченко упрекнул Кремль из-за Донбасса. ВИДЕО07:13
- Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО21:56
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»21:36
- Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении20:56
- Фиксация ОБСЕ в районе Макеевки дивизиона ЗРК «Стрела-10» вызвала гнев российских кураторов ОРДО13:56
- Китайская полиция получила "умные" очки, распознающие преступников13:35
- В Пхенчхане стартовали зимние Олимпийские игры-201813:15
- Зонд New Horizons установил рекорд "дальнобойности" космической фотографии13:05
- ООН отнесла Украину к странам, где люди страдают от голода из-за конфликтов12:52
- "Сердце в пятки ушло: бахнуло очень мощно", – жителей оккупированного Донецка испугал страшный взрыв. Первые подробности из соцсетей12:29
- Из Алчевска под Дебальцево боевики перебросили шесть «Градов»12:11
- Борьба с агрессией РФ на Донбассе: у Лаврова испугались перспективы присоединения США к "нормандскому формату"11:52
- В аэропорту «Киев» из за самолета подрались пассажиры, рейсы задержаны10:29
- Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в пособничестве террористам10:11
- Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО09:15
- Почему закон о реинтеграции Донбасса критикуют эксперты09:03
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Дмитрий Рева: кокаиновая дорога Бахмут – «ДНР»09:03
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- Боевики «ЛНР» сообщили, как поступят с мужским населением, в случае эскалации
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке
- Жители Донецка открыто говорят об обреченности "ДНР": оккупированный Донбасс предъявил России претензию