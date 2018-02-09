Впервые в мире отменили принятый ранее закон об однополых браках

09.02.2018 07:46

Заморская территория Великобритании Бермудские острова стала первой территорией, отменившей закон о легализации однополых браков.

Еще в декабре прошлого года депутаты законодательного собрания и сенат Бермудских островов проголосовали с большим отрывом за отмену закона об однополых браках после того, как на Бермудах прошел референдум, на котором большинство высказалось против однополых браков. В минувшую среду, как отмечает ВВС, губернатор Бермуд Джон Ранкин подписал соответствующий закон. А уже в четверг, после яростной критики этого закона от правозащитников ЛБГТ-сообщества, правительство Соединенного Королевство заявило, что нецелесообразно блокировать этот закон.

До принятия закона об однополых браках здесь у нетрадиционно ориентированных практиковался обычай вступать в брак, находясть на круизнах суднах в любых экстерриториальных водах (где, как известно, обряд бракосочетания может провести капитан судна). Этим даже неплохо зарабатывали моряки. Закон, разрешавший однополые браки, на Бермудах подписали в мае 2017 года. Таким образом, он не просуществовал и год. За все его время действия, здесь было заключено всего несколько таких браков.

Новый закон не только отменяет ранее принятую легализацию однополых браков, но и прямо запрещает такого рода браки в морских круизах (по крайней мере, капитанам кораблей, зарегистрированных на Бермудах). При этом новый закон не будет аннулировать уже заключенные браки, которые будут по-прежнему признаваться как законные. Более того, у гомосексуальных пар, проживающих на Бермудах, остается возможность зарегистрировать свой альянс как "совместное ведение домашнего хозяйства". Такие пары имеют те же права, что и женатые гетеросексуальные пары.

В Германии впервые в истории министр вступила в однополый брак. Это произшло в прошло году: немецкий министр охраны окружающей среды Барбара Хендрикс оформила однополый брак с учительницей Валери Возанж. Свадьба прошла в Германии, в родном городе Хендрикс Клеве. В том же году первый в истории Германии однополый брак зарегистрировали в одной из ратуш Берлина: брак заключили 60-летний Бодо Менде и 59-летний Карл Крайль. После этого федеративный немецкий суд постановил ввести в официальных документах наличие третьего пола.

Ранее парламент Мальты практически единогласно проголосовал за легализацию однополых браков в стране. Депутаты согласились внести изменения в брачное законодательство Мальты, заменив слова "муж" и "жена" на нейтральные по признаку пола. Также слова "мать" и "отец" в законодательстве заменили на "родителя, родившего ребенка" и "родителя, который не рожал".

Источник: vesti-ukr.com