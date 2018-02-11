Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе

11.02.2018 07:17

В Сети активно обсуждают информацию, что в Сирии, в районе Дейр-эз-Зора, погибли около 200 граждан РФ. Большая часть из них – наемники из ЧВК "Вагнер", которые в том числе воевали на Донбассе на стороне ОРДЛО.



"Под удар артиллерии и авиации сил коалиции, который продолжался 4 часа, попали 253 бойца (Вагнер 5 рота (вся), СпН МО, артиллеристы, танки. Наши, в составе колонны, выдвигались на позиции для штурма. Техники было много, - пишет пользователь соцсетей Разумовский. - Сначала отработала арта, потом парней добивали Lockheed AC-130 Spectre и пара вертушек. Абсолютно безнаказанно. Средств ПВО, даже ручных, не было. Представители Пентагона и Госдепа США утверждают, что предупреждали Минобороны РФ о готовящемся ударе. Раненные уже в РФ, почти все тяжелые. Увечья страшные. У многих оторваны конечности, изуродованы лица, тяжелые ранения головы. Останки погибших также уже в России. Российские СМИ хранят гробовое молчание".



Журналист, волонтер, главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов подтверждает:



"Американские войска 8 февраля уничтожили колонну российских наемников - российских военных, которые завербованы созданной российскими спецслужбами отряд "Вагнера".



Российский отряд численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой был направлен для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Однако район был занят силами специальных операций ВС США, которые поддерживают отряды повстанцев "Сил демократической Сирии". Видимо, российское командование предполагало, что такие крупные силы сумеют без серьезных боестолкновений занять необходимые позиции. Однако, обнаружив приближение противника, дозоры американцев вступили в бой и тут же навели на российские войска авиаудары.



Точных данных о потерях в людях и технике нет. Российское Минобороны деталей боя не сообщает. Соцсети утверждают, что счет погибших идет на сотни, техника уничтожена полностью. Однако фото и видеофиксации места боя пока нет, утверждать что-либо по потерям абсолютно точно не стоит.



Информация подтверждается из разных источников. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии.



Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США. Телекомпания CBS заявила со ссылкой на свои источники в Минобороны США, что американцы атаковали российские силы. Новость перепечатали ведущие российские СМИ.



Минобороны США заявляет, что в ходе огневого контакта потерь среди американцев в Сирии нет.



США уже не первый раз наносят авиаудары по Асаду и его союзникам в районе Дейр-эз-Зора. Месторождения и часть нефтеносных полей американцы решили сохранить под контролем повстанцев. И уходить из Сирии не собираются, хотя Асад и Путин кричат об агрессии, и требуют "уважать суверенитет".



В российских соцсетях опубликованы отзывы о происшедшем со слов выживших наемников…



Обострение ситуации в Сирии показывает, что Трамп собирается проводить активную внешнюю политику, и в отличие от Обамы не боится прямого применения военной силы и вовлечения американской армии в военные конфликты. США в очередной раз показали, что российское влияние и влияние Асада в Сирии они допустят только в строго определенных границах. Северные районы Сирии США объявили зоной безопасности, без согласия Асада и Путина ввели туда войска, и в случае любой подозрительной активности не мешкая наносят сокрушительные удары с воздуха.



Это очень важный сигнал. В случае вторжения в Украину вот также будет выглядеть бесполетная зона там, где Америка решила вмешаться".



Влонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай, подчеркивает:



"В Сирии вырисовывается интересная ситуация, если прочитать всю инфу, найденную в сети. Это не факт что правда, но уже разные авторитетные источники ее публикуют", — написал он. Теперь уничтожают, просто деактивируют группу, которая принимала активные действия на востоке Украины. Моторола мертв, Гиви мертв, теперь 217 "вагнеровцев" и "ДНРовцев". Россия сдает своих. Это зачистка. Для войны они не нужны, тут есть регуляры, а платить потенциальным свидетелям для Гааги слишком дорого.И есть разменная монета для США в санкциях. Только это вряд ли поможет. Но тенденция хорошая".



Известный блогер Юрий Христензен в публикации ИБЕЛЬ ПОД "НЕЙТРАЛЬНЫМ" ФЛАГОМ отмечает:



"Глава минобороны США Джеймс Мэттис пояснил, что по информации Вашингтона обстрелянные 7 февраля у Хашшама сирийские силы не находились под российским командованием: "Факт заключается в том, что кто-то решил нас атаковать, а россияне говорили, что речь идет не о них. В моем понимании это не сбой в работе линии связи, направленной на предотвращение конфликтов. Я имею в виду, нельзя просить Россию предотвратить конфликт в том случае, когда она что-то не контролирует".



По его словам Мэттиса, случившееся у Хашшама приводит его в замешательство, поскольку в этом районе "многие месяцы, если не годы", Евфрат использовался как линия разграничения между силами США и оппозиции, а также войсками России и правительства Сирии. "Эта линия деконфликтации целиком сохранялась. Россияне всегда отвечали на [сигналы американцев по этой зоне], мы всегда отвечали. Она никогда [прежде] не нарушалась как линия деконфликтации", - заверил министр.



"Мы координируем [в этом районе] даже наземные операции с каждой стороны", - отметил Мэттис. Согласно изложенным им сведениям, российские военные не находились среди сирийских сил, подвергшихся обстрелу коалиции у Хашшама. "Россияне нам в то время говорили, что их сил там нет", - заявил глава минобороны США.



Он также предположил, что контрактников или сотрудников российских частных военных компаний у Хашшама не было. "Думаю, россияне бы нам [об этом] сказали", - отметил Мэттис. Однако он предупредил, что не располагает совершенно точной информацией на этот счет. Стенограмму высказываний Мэттиса распространила пресс-служба Пентагона.

…Кремль, как всегда, "всех переиграл". В Министерстве обороны РФ сообщили американцам, что "их там нет". Американцы сделали вид, что поверили. Итог - 217 трупов очень вежливых "зеленых человечков" без знаков различия. Под раздачу попали ЧВК Вагнера, спецназ Минобороны и приданные им артиллеристы и танкисты. Которых в Сирии во-первых не было, во-вторых быть не могло, а в-третьих, их уже трижды выводили после очередной победы над террористами.



… Вежливые зеленые человечки пытались атаковать объекты с американской стороны линии деконфликтации. Возможно, поэтому в Минобороны солгали, что "ихтамнет". Понимали, что американцы прекрасно знают, что "ихтаместь" и не станут атаковать колонну, в состав которой входят кадровые военнослужащие и российский спецназ. Использовали своих военных как живой щит для асадовцев и наемников Вагнера. Американцы и ответили и теперь ссылаются на МО РФ - "Думаю, россияне бы нам об этом сказали""



Руководитель политических и международных программ Украинского Института Будущего, "Хвиля", шеф-редактор портала "Хвиля", политолог Юрий Романенко пишет:



"Две новости важные на Ближнем Востоке. Позавчера американцы уничтожили колонну ЧВК Вагнера вместе с сирийскими военными, и тут же вчера ПВО Сирии сбили израильский F-16. Теперь российские ихтамнеты приходят в себя от шока от столкновения с высокотехнологичной войной, ибо счёт убитых идёт на десятки, а может и на сотни. А Израиль готовиться деактивировать ПВО Сирии масштабном ударе. Параллельно курды завалили турецкий военный вертолёт аккурат после того, как из ПЗРК завалили Су- 25 в Идлибе. Пока не ясно был сбит турецкий вертолёт из ПЗРК, но очевидно налицо рост вовлечённости крупных игроков в войну в Сирии, что выводит ее на более высокий технологический уровень, который влечёт за собой как рост числа жертв, потерь техники, и общих затрат. По ходу создаётся дополнительное напряжение между Турцией и Россией, США и Россией, Россией и Израилем, США и Турцией, Израилем и Ираном и т.д.".