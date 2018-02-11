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В Подмосковье рухнул самолет. На борту было около 70 человек
11.02.2018 14:37
В Раменском районе Подмосковья (РФ) потерпел крушение самолет Ан-148, вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Орск.
На борту самолета "Саратовских авиалиний", по предварительным данным, находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Эксперты уверяют, что шансов выжить у них не было...
По информации российских СМИ, воздушное судно упало в районе деревни Аргуново.
Теги: Россия, самолет, крушение
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- В Подмосковье рухнул самолет. На борту было около 70 человек14:37
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