В Подмосковье рухнул самолет. На борту было около 70 человек

11.02.2018 14:37

В Раменском районе Подмосковья (РФ) потерпел крушение самолет Ан-148, вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Орск.



На борту самолета "Саратовских авиалиний", по предварительным данным, находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Эксперты уверяют, что шансов выжить у них не было...



По информации российских СМИ, воздушное судно упало в районе деревни Аргуново.