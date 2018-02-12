Бомба Второй Мировой войны парализовала работу лондонского аэропорта

12.02.2018 13:48

"Лондон-Сити" посоветовал пассажирам не путешествовать и обратиться в авиакомпанию за деталями о сдачи билетов на рейсы



Британский аэропорт столицы "Лондон-Сити" был закрыт из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй Мировой войны, найденной в речке Темза. Об этом сообщает 112-Украина со ссылкой на BBC.



"Бомба была обнаружена в 05:06 в воскресенье, после чего на место выехали специалисты. В 22:00 Скотланд-Ярд и Королевский флот приняли решение о внедрении 214-метровой запретной зоны вокруг аэропорта, чтобы гарантировать безопасное обращение с боеприпасами, ограничивая при этом любой риск для общественности", - говорится в сообщении.

Некоторые дороги рядом с аэропортом были перекрыты. "Лондон-Сити" посоветовал пассажирам не путешествовать и обратиться в авиакомпанию за деталями о сдачи билетов.

В октябре в Киевском водохранилище нашли две авиабомбы SC-250 времен Второй Мировой войны.

Источник: https://from-ua.com