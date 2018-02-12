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Бомба Второй Мировой войны парализовала работу лондонского аэропорта

12.02.2018 13:48
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"Лондон-Сити" посоветовал пассажирам не путешествовать и обратиться в авиакомпанию за деталями о сдачи билетов на рейсы


Британский аэропорт столицы "Лондон-Сити" был закрыт из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй Мировой войны, найденной в речке Темза. Об этом сообщает 112-Украина со ссылкой на BBC.


"Бомба была обнаружена в 05:06 в воскресенье, после чего на место выехали специалисты. В 22:00 Скотланд-Ярд и Королевский флот приняли решение о внедрении 214-метровой запретной зоны вокруг аэропорта, чтобы гарантировать безопасное обращение с боеприпасами, ограничивая при этом любой риск для общественности", - говорится в сообщении.

Некоторые дороги рядом с аэропортом были перекрыты. "Лондон-Сити" посоветовал пассажирам не путешествовать и обратиться в авиакомпанию за деталями о сдачи билетов.

В октябре в Киевском водохранилище нашли две авиабомбы SC-250 времен Второй Мировой войны.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, аэропорт, Лондон, бомба
 
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