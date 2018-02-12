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Пенс заявил о готовности США к переговорам с КНДР
США готовы провести переговоры с КНДР, но давление на Северную Корею будет продолжаться, пока страна не откажется от ядерной программы.
Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает Украинская Правдасо ссылкой на The Washington Post.
Он подчеркнул, что новая стратегия Вашингтона "предусматривает максимальное давление и взаимодействие в то же время".
"Суть в том, что давление не будет ослабляться, пока КНДР на самом деле не будет делать того, что, по мнению альянса, является существенным шагом к уменьшению ядерной мощи. Кампания максимального давления будет продолжаться и усиливаться. Но если КНДР хочет говорить, мы поговорим", - отметил Пенс.
"Ошибок прошлого не будет, поэтому на уступки в обмен на проведение переговоров Северная Корея может не рассчитывать", - подчеркнул вице-президент.
Как сообщалось, США готовятся объявить "самые жесткие и агрессивные" экономические санкции против Северной Кореи в ближайшие дни.
Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.
С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.
Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.
Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.
КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, переговоры, КНДР
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