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Стали известны новые факты крушения пассажирского самолета под Москвой
Оперативный штаб на месте ЧС сообщил новую версию причины авиакатастрофы пассажирского самолета "Саратовских авиалиний" Ан-148 . Предположительно, самолет разрушился от столкновения с землей, а не в воздухе. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Характер повреждений на земле и след, оставленный самолетом в поле в виде воронки, говорят о возможном сильном ударе самолета о землю. В свою очередь характер дефрагментации воздушного судна также свидетельствует о том, что разрушение произошло не в воздухе, а от столкновения с землей", - говорится в сообщении.
Самолет мог войти в землю с баками, полными горючего, потому что на месте крушения чувствуется сильный запах керосина и фрагменты, оставшиеся от самолета, чрезмерно мелкие.
Вчера пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" разбился после вылета из Москвы в Орск (Оренбургская область) вблизи деревни Аргуново в Подмосковье. Самолет пропал с экранов радаров, связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек, никто не выжил. Украинцев среди погибших нет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Москва, самолет, авиакатастрофа
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