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В ЕС решительно заговорили об отмене безвиза
В правительстве настроены решительно
Немецкое правительство одной из земель (Северный Рейн-Вестфалия) призывает отменить безвизовый режим между Грузией и Европейским Союзом, который начал действовать в прошлом году, передает “Знай.ua”.
Об этом говорится в письме, направленном и.о. министра внутренних дел Германии Томасу де Мезьер. Авторы письма отмечают, что количество искателей убежища из Грузии резко увеличилось, и часть этих людей занимаются “криминальной деятельностью”. В документе министра призывают принять меры на европейском уровне с целью прекращения безвиза для Грузии, поскольку численность искателй убежища из этой страны выросла со 170 человек до 743 в месяц.
Федеральное министерство внутренних дел признало, что резкий рост количества искателей убежища из Грузии является проблемой, но отмечает, что некоторые из них используют время рассмотрения их заявлений для осуществления “криминальной деятельности” на территории Германии.
Между тем вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе отметил, что правительство страны серьезно воспринимает беспокойство стран-членов ЕС. По его словам, пока нет условий для приостановления визовой либерализации, однако необходимо, чтобы “граждане Грузии обратили внимание на ряд правил и не нарушали их”.
Напомним, некоторые радикально настроенные европейцы требуют закрыть границы для украинцев из-за вспышки кори в стране. Украинцев хотят обвинить в распространении кори, который сейчас уже зарегистрирован в Польше. Около десяти случаев заболевания корью среди взрослых зарегистрировали в польском Варминско-Мазурском воеводстве. А обвинили во всем украинском работников, отметив, что вирус поступает из-за рубежа. Чиновники даже предлагают вакцинировать тех сотрудников, которые еще не были привиты.
Отметим, по мнению политического эксперта Петра Олищук, лишение Украины безвизового режима с европейским союзом будет последним аргументом в споре по реформированию нашей страны.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Европейский союз, безвизовый режим
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