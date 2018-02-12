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Житель Луганска обокрал золотой внедорожник полковника Росгвардии

12.02.2018 20:20
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Житель Луганска обокрал золотой внедорожник полковника Росгвардии

В Москве полиция задержала украинца, обокравшего золотой внедорожник полковника Росгвардии. Из машины пропали деньги, банковские карты и удостоверения.

В Москве, по подозрению в грабеже сотрудника Центрального аппарата Росгвардии, был задержан гражданин Украины

Инцидент произошел еще 25 января.

В полицию обратился 39-летний полковник полиции, который работает в Центральном аппарате Росгвардии заместителем начальника отдела управления полиции специального назначения.

По словам полковника, на парковке возле станции метро Румянцево неизвестный проник в салон его машины Nissan Patrol золотистого цвета и похитил кожаный портфель, в котором находились 10 000 руб., банковские карты, четыре разрешения на гражданское оружие, служебное удостоверение сотрудника Росгвардии, карточка на табельный пистолет, документы на два автомобиля, паспорт и водительское удостоверение.

По горячим следам полицейские 30-летнего приезжего из села Луганка Кировоградской области Украины. Возбуждено уголовное дело.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Луганск, Москва, автомобиль
 
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