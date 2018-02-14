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Позитивный взгляд: ученый рассказал, каким будет мир через 20 лет
Ученый считает что нас ждет безоблачное будущее.
Ежедневно мы можем наблюдать революции, происходящие в области искусственного интеллекта, космических путешествий и ДНК. С одной стороны, эти события вдохновляют, но с другой, вызывают некоторые опасения по поводу будущего. Митио Каку в своем выступлении нарисовал несколько странную и порой даже смешную картинку ближайших десятилетий жизни человечества — от туалетов, которые делают анализы на протеины до говорящих стен и мира без старости.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Каку начал с того, пишет Futurism, что в недалеком будущем из нашего лексикона исчезнет слово «компьютер». Нет, мы не потеряем эти устройства, просто они станут вездесущими. В мире не будет ничего, что не является компьютером — от обустройства улиц до тела человека.
3D-печать изменит структуру нашей жизни, продолжил Каку: «Мы говорим о новом мире. Мире, в котором все, что вы можете представить, вы можете создать». Обувь, одежда, украшения, игрушки… Нужно только загрузить информацию и распечатать на устройстве, находящемся в вашей гостиной.
Появится умная бумага, которая выдаст вам всю нужную информацию по вашему запросу. Да и поговорить с ней можно будет. Использование умных обоев приведет к необходимости изменения архитектуры жилых помещений — стены станут и смартфонами, и ноутбуками, и телевизорами. Представьте, что вы сидите в любимом домашнем кресле и вслух высказываете желание оказаться на другом конце земного шара — мгновенно ваша комната «превращается» в цифровую копию желаемого места на земле. С одной стороны, это звучит потрясающе. Но, с другой, может привести к еще более глубокому одиночеству человека.
Личные автомобили тоже уйдут в прошлое. В любое время и в любое место вас отвезет автономное такси.
Отпадет и необходимость в изучении иностранных языков — технологии позволят обмениваться мыслями и идеями, а контактные линзы будут переводить с любого языка мира.
Социально-экономическое устройство общества также кардинально изменится. По мнению Каку, мы придем к «совершенному капитализму» без посредников, в котором будут выигрывать все.
Завершил футуролог свое выступление взрывной мыслью о борьбе со старением: «Искусственный интеллект может дать нам возможность победить старение. Все стареет и умирает, потому что накапливает ошибки. Как только мы сможем использовать ИИ для сравнения миллионов геномов пожилых людей с миллионами геномов молодых людей, мы точно определим, где происходит старение. Тогда мы сможем его искоренить».
Теги: Донбасс, технология, мир, человечество, ученый
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