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Продавец по ошибке отдал пенсионерке счастливый лотерейный билет
Женщина с декабря носила билет в кармане и не знала, что с ним делать
Американка больше месяца носила с собой купленный по ошибке выигрышный лотерейный билет, рассказал новостной портал UPI.
Виктория Этридж за несколько дней до Рождества попросила в магазине два купона за два доллара, однако ей вручили более дорогие билеты – за пять долларов. Как только продавщица заметила ошибку, она извинилась и предложила заменить купоны и вернуть деньги, но 52-летняя Этридж решила оставить их себе.
"Они могут быть счастливыми", – отметила она.
Женщина оказалась права: один из билетов помог ей выиграть 30 тысяч долларов. Этридж призналась, что с декабря носила билет с собой и не знала, что с ним делать.
"Но поверьте, я пристально следила за ним. Он был у меня в кошельке, который я постоянно носила с собой. Я позволила потрогать билет только моему мужу, и то – только один раз", – рассказала американка.
Выигрыш она собралась потратить на покупку машины, а оставшиеся деньги куда-нибудь инвестировать.
Напомним, это уже не первый такой случай. Ранее сайт "Сегодня" писал, что украинка по ошибке выиграла в лотерею пять миллионов долларов.
Также интересный случай произошел в Северной Каролине: мать троих детей сначала купила билет с выигрышем в 10 тысяч долларов, а после обеда со второй попытки сорвала куш в один миллион.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, пенсионер, билет, лотерея, выигрыш
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