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Ураган в Пхенчхане: что сейчас происходит в олимпийском парке

14.02.2018 12:55
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В олимпийском парке Каннына в Пхенчхане продолжается эвакуация людей из-за сильнейшего урагана, обрушившегося пару часов назад. Как передает replyua.net со ссылкой на Чемпионат, ураган снес несколько палаток – есть пострадавшие, которых уносят на носилках. Биатлонную гонку отменили. 

Сейчас ведутся переговоры об отмене хоккея и других соревнований. Первым пострадал талисман «Сухарян» (талисман Олимпиады-2018 называется Сухоран) — ему свернуло шею. Волонтеры продолжают работать в парке, несмотря на опасность, - они должны оповещать людей о необходимости покинуть улицу и спрятаться в помещении. Многие болельщики, приехавшие в Пхенчхан, сначала даже не поверили в то, что их просят эвакуироваться, однако после того, как снесло крышу на одном из зданий, они срочно начали покидать парк. 

Отмечается, что Олимпиада в Пхенчхане стала самой холодной за двадцать лет, и самой непредсказуемой в плане погодных условий. Ранее метеорологи не исключили, что сегодня ночью температура может опуститься до -25 градусов. 



Теги: Донбасс, Южная Корея, ураган, Олимпиада-2018
 
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