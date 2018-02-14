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В Пхенчхане ураган, началась срочная эвакуация
Несколько минут назад в южнокорейском Пхенчхане, в олимпийском парке, начался страшный ураган. Скорость ветра продолжает усиливаться, идет экстренная эвакуация людей со стадионов и других открытых объектов.
Как информирует replyua.net, в организационном комитете заявили, что уже есть первые пострадавшие, а эта Олимпиада стала самой холодной за последние двадцать лет. Ранее стало известно, что женскую индивидуальную гонку по биатлону отменили, и она состоится только завтра, в 10 часов 15 минут по киевскому времени. Также были перенесены некоторые другие соревнования, которые проводят на открытом воздухе. В Пхенчхане с первого дня Олимпиады было довольно холодно и ветрено. В субботу температура упала до -23 градусов, из-за чего были перенесены соревнования горнолыжников. Именно они больше всех пострадали от непогоды.
Отмечается, что сложнее всего приходится самим спортсменам. В период ожидания начала состязаний они спасаются от мороза всеми доступными способами – пользуются специальными «согревающими» наклейками для лица, укутываются в термо-одежду, однако это их мало спасает, ведь в Пхенчхане уже который день наблюдается ледяной и порывистый ветер, пронизывающий насквозь.
Теги: Донбасс, Южная Корея, ураган, Олимпиада-2018, Пхенчханг
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