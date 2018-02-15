Россия понесла очередные потери в Сирии

15.02.2018 11:50

В Сирии, откуда Россия как бы вывела войска, но где они продолжают находиться, из-за взрыва на складе боеприпасов погибли очередные военные РФ.



Как сообщает Syrian observatory for human rights, взрыв произошел на складе боеприпасов в Табии Джазире в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор. Погибло 15 российских наемников, которые сопровождали асадовские войска, когда они продвигались к нефтяным и газовым месторождениям на восточных берегах Евфрата, которые контролируются Сирийскими демократическими силами (СДС), поддерживаемыми США.



По предварительным данным, наемники пытались получить доступ к оружию на складе, но подорвались на взрывном устройстве.



В общей сложности были убиты 23 человека, кроме россиян, предположительно погибли 8 наемников Башара Асада из бригады аль-Бакир.



Сайт 112.ua напоминает, что в Сирии с 2011 года продолжается гражданская война — многосторонний, многоуровневый вооруженный конфликт, начавшийся как локальное гражданское противостояние и постепенно переросший в восстание против режима Башара Асада. Со временем в него оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы. Военные действия в ходе конфликта отличаются крайней жестокостью и массовыми страданиями мирного населения. Количество жертв войны, по данным ООН, составляет от 300 до 500 тыс. человек. Кроме того, миллионы жителей страны стали беженцами.

Напомним, что 7 февраля, согласно последним данным, в Сирии, в районе Дейр-эз-Зора, погибли не около 200 военных РФ (как сообщалось ранее), а почти 600. Большая часть - наемники из ЧВК "Вагнер", в том числе воевавшие на Донбассе на стороне пророссийских группировок "ДНР" и "ЛНР". "Ихтамнетов" (Путин ведь неоднократно заявлял, что вывел войска из Сирии) искрошила американская авиация.



Журналист-переселенец, вынужденно покинувший оккупированный Донбасс, известный блогер Денис Казанский провел исследование касательно российских наемников, которые недавно попали под "замес" в Сирии. Как выяснилось, немалая их часть ранее воевала против Вооруженных Сил Украины на стороне пророссийских группировок "ДНР" и "ЛНР".