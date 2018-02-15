Последние новости раздела
- Средняя зарплата в Польше превысила €1000 13:50
- Россия понесла очередные потери в Сирии11:50
- Минские переговоры о Донбассе: Геращенко рассказала о позорных действиях11:35
- Названы истребленные в Сирии россияне, воевавшие на Донбассе07:30
- В школе Флориды произошел массовый расстрел07:12
- В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР21:47
- Песков рассказал о переговорах между Путиным и Порошенко20:30
- Украина не получит транш МВФ: кто виноват20:00
- Михаилу Саакашвили в Нидерландах выдали паспорт19:28
- Правительство Украины намерено усилить антироссийские санкции18:40
Средняя зарплата в Польше превысила €1000
15.02.2018 13:50
Средняя заработная плата в Польше в 2017 году составила 4271 злотый или чуть больше €1 тыс. Об этом сообщило Главное статистическое управление страны, передает Радио Польша, информирует Новое время.
Реальный рост средней зарплаты в предыдущем году по сравнению с 2016 годом составил 3,4%.
Главное статистическое управление также сообщило данные о средней заработной плате в четвертом квартале минувшего года, которая составила 4516 злотых (€1075).
Напомним, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2017 года составила 8777 грн (около €265 по текущему курсу).
Теги: Польша, зарплата, год
Читайте также:
- Коморовский рассказал, что посоветовал Януковичу
- Квасьневский: Негативная оценка выборов в Украине неуместна
- На выборах в Польше побеждает Коморовский
- На парламентских выборах в Польше лидирует партия Туска
- Наводнение в Польше угрожает президентским выборам
- Бронислав Коморовский. Президентом Польши стал сын графа и многодетный отец
- В Луганской области стало больше взрывов16:17
- Одной водной проблемой для Донбасса стало меньше16:00
- У линии разграничения нашли медь в газовых баллонах15:45
- На юг Донетчины вернулся свет15:25
- Неподконтрольную часть Донбасса оставили без мобильников15:25
- Минский бой за Донбасс: чего требует официальный Киев15:08
- Оккупанты Донбасса окапываются14:42
- Оккупанты Луганщины передали украинской стороне тело воина ВСУ14:32
- Жебривский заявил, что сделан важный шаг для возвращения газа в Авдеевку14:15
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- В Луганской области стало больше взрывов16:17
- Одной водной проблемой для Донбасса стало меньше16:00
- У линии разграничения нашли медь в газовых баллонах15:45
- На юг Донетчины вернулся свет15:25
- Неподконтрольную часть Донбасса оставили без мобильников15:25
- Минский бой за Донбасс: чего требует официальный Киев15:08
- Оккупанты Донбасса окапываются14:42
- Оккупанты Луганщины передали украинской стороне тело воина ВСУ14:32
- Жебривский заявил, что сделан важный шаг для возвращения газа в Авдеевку14:15
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат