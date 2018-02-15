Средняя зарплата в Польше превысила €1000

15.02.2018 13:50

Средняя заработная плата в Польше в 2017 году составила 4271 злотый или чуть больше €1 тыс. Об этом сообщило Главное статистическое управление страны, передает Радио Польша, информирует Новое время.

Реальный рост средней зарплаты в предыдущем году по сравнению с 2016 годом составил 3,4%.

Главное статистическое управление также сообщило данные о средней заработной плате в четвертом квартале минувшего года, которая составила 4516 злотых (€1075).

Напомним, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2017 года составила 8777 грн (около €265 по текущему курсу).